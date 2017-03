Leonardo Bonucci vrea la FC Barcelona

« Alte stiri din categoria Sport

Leonardo Bonucci, în vârstă de 29 de ani, ar putea reprezenta cel mai tare transfer al anului, după declaraţia făcută în legătură cu o mutare la Barcelona. „Studiez limba engleză şi, cine ştie, aş putea învăţa şi catalana. Am semnat prelungirea cu Juventus până în 2021. Acum sunt aici şi nu există nicio problemă. Anul trecut am avut oferte de la mai multe echipe”, a spus internaţionalul italian. Bonucci, om de bază la Juventus, a avut recent un conflict cu antrenorul Max Allegri, fiind exclus din lot pentru meciul tur din optimile Ligii Campionilor, în care piemontezii s-au impus la Porto, cu 2-0. „Am lămurit totul, faţă în faţă, cu Allegri. Am plătit cina pentru toată echipa în săptămâna de după ceea ce s-a întâmplat cu antrenorul. După acele clarificări, relaţia noastră este chiar mai bună decât era înainte. Trebuie să iei lucrurile pozitive şi din chestiile negative care se întâmplă”, a declarat apărătorul italian.

Fundaşul lui Juventus e cotat la 40 de milioane de euro de site-ul de profil transfermarkt.de.