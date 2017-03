Golofca: "Stau până-n vară şi vedem ce va fi"

« Alte stiri din categoria Sport

Fotbalistul le-a spus coechipierilor şi apropiaţilor că nu a aruncat tricoul în momentul schimbării, ci doar l-a pus jos în momentul în care s-a aşezat pe bancă. Mijlocaşul s-a confesat apropiaţilor susţinând că tehnicianul l-a înjurat tot meciul de „mamă şi de morţi” şi a spus că va avea o discuţie cu oficialii echipei dând de înţeles că este decis să-şi rezilieze contractul deoarece nu mai poate lucra cu Grozavu.

„Imaginile vorbesc de la sine. Voi vorbi cu conducătorii. Se vede că m-a lovit. M-a lovit pentru că mi-am dat jos tricoul de pe mine. El a spus că am aruncat tricoul, dar se vede şi pe imagini că tricoul era pur şi simplu în fața mea. După ce m-a făcut varză tot meciul, m-a înjurat, am dat tricoul jos de supărare. Poate am jucat şi eu slab, poate am avut o zi proastă. Eu am dat cu cotul la Iaşi şi am plătit, am stat pe bară patru etape. Acum să plătească şi el. Cu el nu mai vreau să lucrez. Cum aş putea să mai lucrez cu el? Cum pot să-l mai respect vreodată după ce a dat în mine? Cum pot să-i mai ascult indicațiile acum?”, a declarat Golofca.

Mijlocaşul de 26 de ani susţine că nu este pentru prima dată când este jignit şi înjurat de tehnician, însă este pentru prima oară când a fost lovit de acesta. „E prima dată când a făcut aşa, nu ştiu ce l-a apucat. Dacă mă aşteptam să fiu lovit mă apăram şi eu. Imaginile vorbesc, eu nu mai am ce spune. Ori plec eu, ori pleacă el. Cum să joci fotbal în astfel de condiţii? Stau până-n vară şi vedem ce va fi”, a adăugat Golofca.

Pe site-urile de socializare, suporterii FC Botoşani s-au declarat solidari cu fotbalistul şi chiar l-au îndemnat să-l dea în judecată pe Leo Grozavu.