Grozavu, pus la zid pentru violenţă

Gestul incalificabil pe care Leo Grozavu, antrenorul principal al FC Botoşani, l-a făcut spre finalul partidei cu Astra Giurgiu, pe care elevii săi au pierdut-o, scor 3-0, a scandalizat întreaga lume a fotbalului românesc.

Prin gestul huliganic pe care l-a făcut în minutul 84, lovindu-l cu palma în bărbie pe Cătălin Golofca, Leo Grozavu, a aruncat FC Botoşani într-o lume pe care mulţi o credeau de mult apusă. „E un gest primitiv”, a declarat Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani.

Introdus pe teren în prima repriză a jocului, în minutul 32, după ce Mihai Roman nu a mai putut continua partida, Golofca a fost schimbat pe finalul jocului, iar în locul său a fost trimis Andrei Herghelegiu. Înainte de a se așeza pe bancă, atacantul de 26 de ani al lui FC Botoşani şi-a aruncat tricoul, gest pe care Grozavu nu l-a putut accepta. După ce l-a lovit pe jucătorul său, a ridicat tricoul de jos şi a continuat să-i reproşeze anumite lucruri lui Golofca.

Leo Grozavu s-a liniştit doar după ce secundul său Alin Bejan s-a ridicat de pe bancă pentru a încerca să îl calmeze. „M-am supărat, pentru că ştia foarte bine ce are de făcut. Din păcate, nu a făcut nici măcar efortul pe care mi-aş fi dorit să-l facă pe teren. Am considerat că trebuie să vină un jucător care măcar ca efort poate să susţină ceva. Şi-a aruncat tricoul şi nu pot fi de acord ca un jucător schimbat să-şi arunce tricoul. Orice tricou, indiferent al cărei echipe este, nu cred că merită aruncat. M-a deranjat. Am avut o ieşire mai necontrolată”, a declarat Leo Grozavu.

Crăciunescu: „Grozavu trebuia eliminat”

Imaginile surprinse de camerele TV au făcut înconjurul televiziunilor, moderatorii şi oamenii din fotbal fiind de-a dreptul şocaţi de gestul incalificabil al tehnicianului.

„Grozavu trebuia eliminat. Nu au ce căuta pe un teren de fotbal astfel de gesturi”, a declarat fostul mare arbitru internaţional, Ion Crăciunescu.

Cu toate că iniţial a negat că l-a lovit, palma aplicată de Leo Grozavu în bărbia lui Golofca a lăsat urme, acesta având buza vânătă şi umflată.