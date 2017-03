Iftime şi Şfaiţer obligaţi să ia măsuri

« Alte stiri din categoria Sport

Acţionarii FC Botoşani au condamnat gestul lui Leo Grozavu, considerând că tehnicianul nu are nicio scuză pentru ce a făcut. Plecat cu afaceri din ţară, Valeriu Iftime, a spus că un astfel de gest, precum al lui Grozavu a pus o pată neagră pe imaginea clubului botoşănean. „Grozavul Leo... Eu sunt plecat din țară, dar e foarte, foarte greu de gestionat această situaţie. Şi aici sunt două teorii. Una, pe termen scurt, trebuie să găsim, dacă mai există, o platformă de negociere între Leo și lot, în sensul ca el să-şi pună paie-n cap, habar n-am, ca aceşti copii să-l înţeleagă, să-l asculte şi să muncească pentru a câştiga următorul meci şi a reintra cât de cât în normalitate, şi una pe termen lung, pentru că un asemenea gest, un pic primitiv, este prea mult pentru un club ca al nostru. Este o lovitură grea, pentru că tot ce am construit poate fi dat peste cap de un asemenea gest, te poate duce la 0. Are o problemă când nu se poate controla în situaţii de stres şi transmite şi echipei această stare de nervozitate, de agresivitate”, a declarat Valeriu Iftime.

Finanţatorul FC Botoşani a spus că nu-i găseşte nicio scuză tehnicianului şi spune că gestul nu poate fi explicat.

„Dacă intrăm într-o zonă a logicului, ne pierdem. Oricare ar fi miza, gestul nu poate fi explicat. Aici este brutal, primitivism, ne duce în zona oamenilor care nu mai au norme. A bate, a înjura nu mai are legătură cu civilizaţia şi cu lumea în care trăim. Poate el ca om a păţit ceva, i s-a stins un bec!”, a conchis Iftime.

La rândul său, preşedintele Cornel Şfaiţer a condamnat gestul lui Grozavu şi a spus că situaţia sa va fi discutată în cadrul Consiliului de Administraţie al clubului. „E un gest foarte urât. A avut o reacţie necontrolată. Am vorbit cu Leo şi mi-a spus că îi pare rău. E afectat şi el. Îşi asumă tot şi mi-a zis că stă la dispoziţia clubului indiferent ce decizie vom lua. E clar că vom lua măsuri, avem regulament de ordine interioară”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Tehnicianul FC Botoşani a convocat astăzi o conferinţă de presă.