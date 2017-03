Conducerea echipei nu acceptă plecarea antrenorului

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaiţer a declarat că se aştepta ca Leo Grozavu să demisioneze, deoarece era foarte afectat după ceea ce s-a întâmplat la Giurgiu.

„Am avut două zile furtunoase. A fost gestul urât al lui Leo. Trebuia să aibă altă preocupare, se putea discuta la vestiare. Din dorinţa de a câştiga în faţa Astrei, a făcut această greşeală. Golofca a făcut şi el un gest care nu îşi avea rost. Noi l-am susţinut, am avut de suferit din cauza comportamentului lui. Din păcate, s-a întâmplat, Leo este afectat. Îl cunosc foarte bine şi l-am simţit că va demisiona. Am cerut detalii de la Golofca şi de la Leo. Sunt lucruri neplăcute. A fost criticat şi l-am văzut cât de afectat era. Avem un joc foarte important vineri, jucăm cu Timişoara, începe un alt campionat. Timpul e prea scurt. Am mai trecut prin astfel de momente, o să fiu alături de băieţi. Am vorbit şi cu Valeriu Iftime. Nu îi acceptăm demisia pe loc. Ca antrenor e cu 10 plus. Chiar ieri (n.r. - marţi) am discutat cu un finanţator important care îl apreciază foarte mult”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, este conştient că gestul lui Grozavu a cauzat un prejudiciu de imagine clubului, dar pune pe primul loc parcursul fotbalistic al echipei, despre care spune că ar putea trece peste un incident izolat, precum cel de luni. „Şi-a dat demisia, dar nu am o decizie clară. Una e discuţia de acum două zile despre gest şi alta e cea despre antrenorul Leo Grozavu. Dacă vrea să plece cu adevărat şi echipa simte că ar trebuie să plece, atunci va pleca. Şi-a dat demisia, dar eu încă nu ştiu dacă o accept. Mi-a spus că vrea să plece, dar mai vreau să vorbesc cu el când ajung în România. E clar că azi (n.r. -joi) pleacă, dar nu ştiu dacă rămâne aşa. O să fie o discuţie mai în detaliu. Leo rămâne să îşi ia două - trei zile de vacanţă, asta e opinia mea”, a declarat Valeriu Iftime.