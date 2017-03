Luis Enrique: "Am jucat la totul sau nimic"

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul echipei FC Barcelona, Luis Enrique, a declarat că victoria de miercuri seară a fost una a credinţei, într-un meci jucat de echipa sa la „totul sau nimic”. „A fost o seară dificil de explicat în cuvinte. A fost un film de groază, un film de suspans, cu un Camp Nou cum l-am văzut de puţine ori. Atitudinea jucătorilor a fost excepţională, au acceptat riscurile, o infinitate de riscuri. A fost o victorie a credinţei. Credinţă, pentru că în ciuda primelor două goluri marcate au fost spectaculoşi în apărare. Am jucat la totul sau nimic. Am riscat totul, dar a meritat până la urmă, pentru că am trăit finalul meciului cum vedem uneori în fotbal”, a declarat tehnicianul după meci.

Tehnicianul susţine că soarta calificării a fost decisă la pauză, când le-a cerut jucătorilor săi să înscrie şi golul al treilea „pentru a-i pune în mai mare dificultate” pe francezi, numai că, la un moment dat planul său a fost sabotat de golul lui Cavani. „Şi publicul şi-a păstrat încrederea. De pe Camp Nou, în mod obişnuit toate lumea pleacă înainte de final cu zece minute. De data aceasta, nu a plecat nimeni. Iar cei care au făcut-o au ratat o seară unică. Este un sport unic. Un copil prezent pe Camp Nou în această seară nu va uita niciodată această noapte. Ca antrenor sunt încântat că am trăit acest lucru, mai ales după ce s-a petrecut în meciul tur. Cheia meciului a fost încrederea arătată de echipă. La 3-1 calificarea era pierdută, dar jucătorii au insistat, am marcat al patrulea, al cincilea (gol) şi am trimis şi portarul pentru a încerca să marcheze. Iar publicul a avut un comportament incredibil”, a mai spus Luis Enrique.

Antrenorul a aruncat şi săgeţi către rivalele Barcelonei: „Mergem în sferturi şi asta nu face plăcere altor echipe. Când eşti printre favorite, toată lumea speră să fii eliminată. Trebuie să înveţi din erori şi să fii ambiţios”.

FC Barcelona a reuşit o calificare de senzaţie în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, pe Camp Nou, după o victorie incredibilă cu scorul de 6-1 (2-0) în faţa formaţiei Paris Saint-Germain, care câştigase cu 4-0 în turul optimilor.