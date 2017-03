Simona Halep a mărturisit că este dependentă de tenis

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română Simona Halep a mărturisit, pentru site-ul WTA, că este dependentă de tenis şi că este bucuroasă că poate reveni în competiţie la Indian Wells după accidentarea la genunchiul stâng suferită în timpul turneului de la Sankt Petersburg, la începutul lui februarie.

Halep a declarat că viaţa sedentară nu i se potriveşte. „Am încercat să nu mă gândesc atât de mult la tenis. Am încercat să fiu diferită, dar nu e uşor. Sunt puţin dependentă de acest sport. E greu de trăit când nu am competiţie. Iubesc jocul. Iubesc competiţia. Când n-ai nimic de făcut acasă te simţi puţin pierdut şi simţi că nu faci ce trebuie când stai acasă şi nu faci nimic. Am multă adrenalină când joc. Prea mulţi nervi. Dar când am o pauză, aceste lucruri îmi lipsesc”, s-a referit Halep la perioada în care nu a putut juca.

Halep este încântată să poată concura din nou, dar nu are aşteptări prea mari la primul turneu după revenirea în competiţie. „Sunt pur şi simplu bucuroasă că nu mai simt durerea. Nu mă pot gândi la rezultate, nu mă pot gândi să câştig chiar acum multe meciuri din cauza acestui genunchi. Vom vedea însă în timpul meciului, fiindcă va fi mai greu (n.r. - decât la antrenament). Nu vreau acum să mă gândesc la rezultate şi la turnee. Vreau doar să fiu sănătoasă şi să pot juca meciuri. Prefer să joc în turnee, să am meciuri. Jocul meu e mult mai bun când am meciuri în picioare, aşa că antrenamentul meu înseamnă să joc meciuri oficiale. Acum n-am putut face asta, aşa că va fi greu. Urmează însă alte turnee”, a afirmat ea, adăugând că a jucat bine la antrenamente, ceea a ce o face să fie încrezătoare.

Simona Halep este a patra favorită a turneului pe care l-a câştigat în 2015, urmând să joace direct în turul al doilea cu învingătoarea dintre croata Dona Vekic şi americanca Alison Riske. La ediţia de anul trecut, Simona a fost învinsă în sferturile de finală de americanca Serena Williams, cu 6-4, 6-3.