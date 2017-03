Unai Emery a suferit umilinţa maximă

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul echipei franceze Paris Saint-Germain (PSG), spaniolul Unai Emery, a apreciat că formaţia sa a „irosit o ocazie uriaşă” în Liga Campionilor. „Am irosit o ocazie uriaşă şi suntem conştienţi de asta. În prima repriză, e greşeala noastră, nu am reuşit să rămânem în continuitatea meciului tur, să avem la fel de multă personalitate cu mingea, să presăm. Este meritul Barcelonei că a reuşit să rupă presingul şi să ne facă să jucăm cu o apărare aproape de poarta noastră. În repriza a doua, meciul s-a schimbat, dar am fost mai liniştit, pentru că am văzut echipa crescând în capacitatea sa de a răspunde, cu o poziţionare mai bună pe teren. Am avut şansa de a marca golul de 3-2, au fost şi decizii de arbitraj, nu ştiu dacă ele au fost bune sau nu, dar ne-au penalizat”, a declarat tehnicianul.

„Barça este capabilă să reuşească totul pe stadionul său. În ultimele minute au jucat la totul sau nimic şi au câştigat. Trebuie să ne asumăm asta. A fost o oportunitate şi am ratat-o”, a adăugat tehnicianul iberic.

Emery a recunoscut momentul greu în care se află campioana Franţei: „Pentru toţi cei care fac parte din PSG, jucători, staff, suporteri, este un moment rău, ce s-a întâmplat pe teren este o experienţă foarte negativă. Am pierdut o ocazie să creştem. Este o experienţă negativă şi pentru mine, dar din aceste experienţe învăţăm”.

FC Barcelona a reuşit o calificare de senzaţie în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, pe Camp Nou, după o victorie incredibilă cu scorul de 6-1 (2-0) în faţa formaţiei Paris Saint-Germain, care câştigase cu 4-0 în turul optimilor.