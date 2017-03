Bănăţenii riscă o nouă depunctare

« Alte stiri din categoria Sport

ACS Poli Timişoara, echipă care în acest sezon a pierdut 14 puncte din cauza datoriilor și pentru că nu și-a îndeplinit baremul în sezonul trecut, are din nou probleme, relatează gsp.ro.

Echipa timișoreană ar putea avea din nou de suferit din cauza banilor. Până pe 31 martie echipa trebuie să facă dovada plății datoriilor pe care le-a acumulat până pe 30 decembrie. Suma se ridică la 140.000 de euro, bani de care clubul nu dispune în acest moment. Timișorenii trebuie să achite datoriile pentru a nu avea probleme în sezonul 2017-2018.

Președintele Sorin Drăgoi a prezentat astăzi un raport financiar al clubului înainte de startul play out-ului. Concluzia cea mai importantă e că ACS Poli Timişoara trebuie să supraviețuiască în Liga I pentru a mai exista. „Fac apel la oricine. Echipa e în situația crudă și tristă care se află acum. Am făcut toate eforturile. Ca să ții un club ca Poli Timișoara în Liga I trebuie o anumită sumă de bani, pe care nu o avem în acest moment. E nevoie de un ajutor, din partea oricui. Am găsit și surprize, jucători cu contracte care nu sunt standard. Eu și echipa pe care o coordonez consider că ne-am îndeplinit toate îndatoririle. Dacă nu evităm depunctarea cu trei puncte, nu știu cum am putea ieși din situația asta cu fruntea sus. Sunt în continuare șanse mari, matematice, de a evita retrogradarea. Contează foarte mult punctele, să bați echipele care sunt lângă tine. Plecăm cu moral ridicat în play-out”, a declarat Sorin Drăgoi.