Croitoru s-a ferit să-l critice pe Grozavu

« Alte stiri din categoria Sport

Plecat de la FC Botoşani în urma unui conflict cu Leo Grozavu, căpitanul Timişoarei, Marius Croitoru a spus că nu vrea să vorbească despre incidentul care l-a avut în prim plan pe Grozavu la Giurgiu.

„În această săptămână, tot am fost sunat de anumite ziare să-mi dau cu părerea în legătură cu acest scandal. Nu cred că sunt în măsură să-mi dau cu părerea, chiar dacă eu am plecat de la Botoșani în urma unui conflict cu Leo. Eu am avut foarte multe de învățat de la el și nu mi se pare normal să ies acum și să spun și să mă plâng că ce am pățit eu cu Leo. Nu mi se pare normal să dau într-un om care e la pământ. E problema lui Golofca, sper să o rezolve. E păcat, pentru că e un antrenor foarte bun și pune suflet în tot ce face. Îmi pare rău că s-a ajuns aici” , a declarat Marius Croitoru.