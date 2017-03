FC Botoşani caută victoria în deplasare

« Alte stiri din categoria Sport

După înfrângerea suferită vineri seară pe „Municipal”, în faţa ACS Poli Timişoara, în prima etapă a play-out-ului Ligii I, secunzii echipei i-au anunţat pe jucători că au liber două zile, urmând a reveni la antrenamente în această dimineaţă la 10:30.

Cel mai probabil primul antrenament din ciclul pregătirii jocului cu Gaz Metan, care va avea loc duminică de la ora 18:00 la Mediaş, va fi condus de secunzii Alin Bejan şi Alin Bordeanu.

Cei doi au pus eşecul suferit vineri de gruparea locală pe teren propriu în faţa bănăţenilor pe seama stării de spirit din vestiar, existentă după demisia tehnicianului Leo Grozavu, în urma corecţiei fizice aplicate lui Cătălin Golofca pe banca de rezerve, în timpul jocului cu Astra Giurgiu.

„Noi am ţinut legătura cu Leo, dar băieţii au fost afectaţi de incidentul de la Giurgiu, nu aveau starea de spirit cea mai bună. A fost un joc pe care din păcate l-am pierdut cred că nemeritat. Am pregătit jocul la victorie, am început bine, am deschis scorul, am avut ocazii.. Au fost momente psihologice de ambele părţi şi cred că un rezultat de egalitate era echitabil”, a declarat Alin Bejan.

La rândul său, Alin Bordeanu şi-a arătat convingerea că jucătorii botoşăneni au puterea de a recupera punctele pierdute pe teren propriu cu Timişoara, duminică, la Mediaş.

„Noi sperăm să ne remontăm pentru etapa viitoare și sa obținem cele trei puncte. Putem câștiga oriunde și putem pierde oriunde. Vrem sa remontăm acest rezultat la Mediaș. Mai sunt multe meciuri până la final și sperăm să fim pe o poziție cât mai sus”, a declarat Alin Bordeanu.

Următorul joc al FC Botoşani în play-out va avea loc duminică, 19 martie de la ora 18:00 la Mediaş, cu Gaz Metan.