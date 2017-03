Rednic a reuşit minunea în Belgia

« Alte stiri din categoria Sport

Excel Mouscron, echipa antrenată de românul Mircea Rednic, s-a salvat in extremis de la retrogradare după ce a învins-o în deplasare pe Kortrijk cu scorul de 2-0, iar Westerlo a fost surclasată acasă de Genk cu 4-0, în ultima etapă a sezonului regulat.

Egipteanul Trezeguet (minutul 34) şi Vladimir Kovacevic (minutul 49, autogol) au marcat pentru victoria reuşită de Mouscron, echipă la care fundaşul român Cristian Manea a fost rezervă.

La finalul meciului, Mircea Rednic a declarat că uneori şi-a minţit jucătorii şi le-a spus că sunt cei mai buni. „Am spus că am venit să câştigăm, era singura soluţie. Îmi felicit jucătorii pentru munca depusă. Au crezut până la final şi nu au renunţat. Trebuie să recunosc că dacă Genk nu câştiga, noi nu ne salvam. Dar sunt echipe profesioniste. Suporterii au dat totul pentru noi, când am venit aici eram încrezător, ştiam 99% că ne vom salva şi am reuşit. Au fost momente de-a lungul sezonului când moralul jucătorilor era foarte scăzut şi uneori i-am minţit şi le-am spus că trebuie să creadă că sunt cei mai buni. Dar ei au înţeles. Noi, antrenorii, am fost optimişti până la final, dar jucătorii ne-au urmat”, a declarat Rednic pentru rtfb.be.

Rednic a mai spus că se simte foarte bine la Mouscron, dar nu ştie dacă va rămâne. „Când am ajuns, am propus un contract pe un sezon şi jumătate, dar nu au vrut, nu ştiu de ce... Sunt aici, mă simt foarte bine, locuiesc aici. Sunt apropiat de suporteri, dar vom vedea. Acum ne vom odihni, am avut mult stres şi nu este bine pentru tiroidă, plus că stresul dă insomnii, ameţeli”, a conchis Rednic.

Anderlecht a terminat pe primul loc

Anderlecht a terminat sezonul regulat pe primul loc, după 3-0 cu Waasland-Beveren, golurile fiind reuşite de Massimo Bruno (minutul 3), din pasa lui Nicolae Stanciu, Lukasz Teodorczyk (minutul 36) şi Kara Mbodji (minutul 41). Stanciu a jucat tot meciul la „Mauves”, iar Alex Chipciu a fost rezervă, conform principiului rotaţiei pe care îl aplică antrenorul Rene Weiler.

Anderlecht a profitat de pasul greşit făcut de campioana FC Bruges, care a remizat acasă cu Sint-Truiden, 2-2. Dorin Rotariu a început ca titular şi a evoluat timp de 71 de minute la gazde.

Standard Liege a terminat şi ea la egalitate, 2-2, acasă, cu Oostende, graţie dublei reuşite de Belfodil. Răzvan Marin a fost titular şi a evoluat până în min. 77.

Ce urmează în Belgia

După încheierea sezonului regulat, Westerlo (locul 16) va retrograda în liga secundă şi nu va mai juca niciun meci, în timp ce Mouscron (locul 15) va lua parte la play-off-ul pentru calificarea în Liga Europa, alături de celelalte echipe care au încheiat pe poziţiile 7-15 şi de alte trei formaţii din eşalonul al doilea.

În play-off-ul pentru Liga Europa, Mouscron va face parte din a doua grupă, împreună cu Genk, Kortrijk, Lokeren, Eupen şi Roeselare (echipă venită din Liga a II-a, dar care nu va promova în prima divizie).

În cealaltă grupă se va afla echipa lui Răzvan Marin, Standard Liege, dar şi Mechelen, Sint-Truiden, Waasland-Beveren, Lierse şi Union SG. Ultimele două formaţii vin, de asemenea, din liga secundă, însă nu au drept de promovare.

Dacă în cele două grupe, toate echipele vor pleca de la zero, în play-off-ul pentru titlu, cele şase participante (Anderlecht, Club Brugge, Zulte Waregem, Gent, Oostende, Charleroi) vor păstra jumătate dintre punctele obţinute în sezonul regulat.

Din liga secundă va promova o singură formaţie, Royal Antwerp.