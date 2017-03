Halep părăseşte Indian Wells

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, a fost învinsă de Kristina Mladenovic (Franţa) cu 6-3, 6-3, în runda a treia a turneului WTA Premier de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 6.993.450 de dolari.

Halep (25 de ani) a fost dominată fizic de adversara sa, greşind foarte mult, mai ales în momentele importante ale partidei.

Simona Halep a început bine meciul, cu un break, după 12 minute foarte disputate, dar apoi Mladenovic (23 ani, 26 WTA) a întors scorul (2-1), apoi a fost egalitate (2-2, 3-3), iar franţuzoaica a reuşit un break capital la 4-3 în favoarea sa, încheind primul set cu 6-3.

În runda a doua, Halep şi-a câştigat serviciul la debut, dar apoi au urmat trei ghemuri luate la rând de adversara sa, care s-a desprins apoi la 5-2, dar nu a fost capabilă să încheie meciul pe serviciul său, Halep salvând trei mingi de meci ajutată şi de cele patru duble greşeli comise de Mladenovic. Kristina Mladenovic a reuşit să încheie conturile pe serviciul Simonei, după o oră şi 42 de minute de joc.

Mladenovic, cap de serie 28, a reuşit patru aşi în acest meci, dar a comis şi opt duble greşeli. Halep a avut o singură dublă greşeală. Diferenţa s-a făcut la mingile de break, unde Mladenovic a transformat şase din 12, iar Halep doar trei din 22 de oportunităţi create.

Simona Halep, campioană la Indian Wells în 2015, va primi pentru participare un cec de 41.350 de dolari şi 65 de puncte WTA, dar va pierde locul 4 în clasamentul mondial, având în vedere că anul trecut a ajuns până în sferturi la turneul californian.

Mladenovic conduce acum cu 3-1 în meciurile directe cu Halep, pe care a mai învins-o în 2014, la Paris, în primul tur, cu 7-6 (1), 6-4, şi în 2015, la Birmingham, în sferturi, cu 2-6, 6-0, 7-6 (4). Simona câştigase ultimul duel, în 2015, la Cincinnati, în turul al doilea, cu 7-5, 5-7, 6-4.

Halep are în acest an doar trei victorii şi trei înfrângeri, ea lipsind de pe teren mai bine de o lună după o accidentare la genunchi.

Halep, nepregătită fizic

Sportiva noastră a recunoscut că nu s-a pregătit suficient pentru a face faţă turneului, lucru recunoscut şi de antrenorul său, Darren Cahill.

”Te chinui? Sper că te simţi bine cu genunchiul. Nu risca mult cu genunchiul. Jocul la retur e bun, chiar dacă nu ai fructificat mingile de break. Rămâi puternică pe backhand. Suntem la două-trei săptămâni distanţă de a fi la 100% din punct de vedere fizic.Nu contează ce se întâmplă aici. Încearcă să joci de pe mijlocul terenului, nu din colţurile lui. Principala ta grijă e să ieşi de pe teren cu genunchiul OK. Trebuie să fii mai agresivă în game-urile pe serviciu. Fii mai agresivă când ataci pe backhand”, a spus Cahill, pe timpul time-out-ului cerut de Simona, în setul secund, atunci când Mladenovic conducea cu 6-3, 3-2.

Problemele fizice au fost invocate şi de Simona Halep. „Ei bine, dacă ne uităm la cât m-am pregătit înainte să vin la acest turneu, sunt chiar mândră de mine ca am ajuns în turul trei. Kristina joacă bine, are încredere, iar eu am ratat mult. După primul set, picioarele mele erau dispărute”, a spus Simona Halep după meci.

Românca nu va fi într-o formă dorită nici la turneul de la Miami, care se va desfăşura în perioada 21 martie - 2 aprilie, dar nu dramatizează situaţia şi a recunoscut care a fost obiectivul ei real la Indian Wells. „Picioarele mele de tenis nu sunt aici încă, aşa că va trebui să muncesc mult. Sunt OK, nu vreau să fac o dramă, nu e cazul. M-am antrenat o oră pe zi, am jucat tenis, nu am alergat, deoarece îmi era frică puţin. De altfel, când am venit aici mă gândeam doar să fiu capabilă să joc un set. Însă, apoi, am câştigat primul meci şi acum am mai jucat un meci întreg. N-am simţit durere, asta este cel mai important lucru. Acum mă pot antrena liber, fără să mă gândesc la dureri”, a completat românca.