Medalii la Cupa României de box

Pugilistele Clubului Sportiv (CS) Botoşani sunt din nou la înălţime.

Prezente la ediţia din acest an a Cupei României la box, competiţie găzduită de localitate Râmnicu Sărat, sportivele pregătite de Larisa Roşu au avut o evoluţie de excepţie, încununată cu patru medalii dintre care două de aur, una de argint şi una de bronz. „Sunt fericită şi mândră de sportivele mele. Cu puţină atenţie am fi reuşit să transformăm şi cele două medalii de argint şi bronz în medalii mai strălucitoare. Eu ştiu foarte bine ce pot aceste fete, cât de mult muncesc şi ce talent au pentru acest sport. A fost o competiţie viu disputată, mai ales că a fost şi criteriu de selecţie pentru formarea loturilor naţionale de junioare, tineret şi senioare în vederea participării la competiţiile internaţionale din acest an. Am convingerea că în acest an voi duce o sportivă la Mondiale”, a declarat Larisa Roşu, antrenor CS Botoşani.

Elevă în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic de Cooperaţie, pugilista Cristina Aciobăniţei nu a avut adversară la categoria la care a boxat la tineret, 48 de kilograme, în finală, învingându-şi fără drept de apel contracandidata din Craiova, scor 5-0, după ce până în această fază şi-a spulberat toate adversarele pe care sorţii i-au scos în cale, victoriile fiind obţinute prin abandon.

Cea de-a doua medalie de aur a sportivelor pregătite de Larisa Roşu a fost adjudecată de junioara Ecaterina Danileţ, la categoria 57 de kilograme. Elevă în clasa a VIII-a la Şcoala 2, aceasta, aflată la prima finală din carieră, a câştigat cu 4-0 în faţa adversarei din Călăraşi, după ce în prealabil câştigase celelalte meciuri din cadrul competiţiei cu mare uşurinţă.

Aproape de a egala performanţa celor două sportive s-a aflat şi pugilista Georgiana Căliman. Din păcate pentru ea, sportiva, elevă în clasa a X-a la Liceul Tehnologic de Cooperaţie, a pierdut în ultimul act în limitele categoriei +81 de kilograme la tineret în faţa unei adversare din Slatina.

„Georgiana este la început de drum însă este foarte talentată şi are calităţi care o îndreptăţesc să spere că în viitorul apropiat va ajunge campioana ţării şi va fi medaliată la competiţiile internaţionale la care va boxa. Totul depinde însă numai de ea. Toţi sportivii trebuie să conştientizeze că fără sacrificii şi fără muncă nu se poate obţine performanţă”, a menţionat Larisa Roşu.

Palmaresul pugilistelor de la CS Botoşani a fost întregit de medalia de bronz cucerită în limitele categoriei 51 de kilograme la tineret de Valentina Andrieş, elevă în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic de Cooperaţie, aceasta cedând în semifinale în faţa unei adversare din Bistriţa.

„Meciul nu a fost atât de rău. În afară de prima repriză, în care a fost numărată, ea a câştigat următoarele două runde însă decizia arbitrilor i-a fost nefavorabilă. Chiar a boxat peste aşteptări”, a conchis Larisa Roşu.