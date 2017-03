Moruţan, chemat la naţionala de tineret

« Alte stiri din categoria Sport

Puştiul minune al FC Botoşani, Olimpiu Moruţan, a fost convocat în premieră la o acţiune a lotului naţional under 21. La doar 17 ani, mijlocaşul a fost inclus de selecţionerul Daniel Isăilă în lotul cu care naţionala de tineret a României va pleca în turneul de pregătire din Spania, între 21 şi 28 martie, turneu unde „tricolorii” vor susţine două amicale, cu Rusia, pe 24, şi cu Danemarca, pe 27.

Moruţan se află într-o companie selectă, din lotul convocat făcând parte nume importante, precum: Ianis Hagi, de la Fiorentina, Vlad Dragomir, de la Arsenal, Alex Pașcanu, de la Leicester, Patrick Petre de la Dinamo şi Florinel Coman de la Viitorul Constanţa. „Pentru Olimpiu este foarte important că a fost convocat pentru această acţiune a lotului naţional under 21. Depinde doar de el să rămână în circuitul reprezentativei. Am încredere că el va continua seria evoluţiilor bune în campionat pentru FC Botoşani şi va fi nelipist de la acţiunile lotului naţional, fie că vorbim de under 21 sau under 19”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Pentru acest turneu din Spania, selecţionerul Daniel Isăilă a decis să mizeze pe jucători foarte tineri, alături de Moruţan fiind şi alţi jucătorul sub 19 ani, mulţi dintre cei convocaţi fiind în premieră la lotul naţional U21. Din lotul lui Isăilă, doar Nedelcearu, Vlad Olteanu, Nedelcu și Relu Stoian au fost convocaţi în trecut la acţiuni ale naţionalei de tineret.

Reunirea lotului de tineret va avea loc duminică, iar plecarea în Spania este programată pe 21 martie.

Moruţan a devenit jucător de bază

Născut pe 25 aprilie 1999, Olimpiu Moruţan a venit în vara anului trecut de la „U” Cluj.

Mijlocaşul care a ales FC Botoşani deşi a fost dorit cu insistenţă de Gheorghe Hagi, şi-a făcut debutul în Liga I în tricoul FC Botoşani în înfrângerea suferită de gruparea locală în turul sezonului regular al ediţiei 2016-2017 a Ligii I în meciul Pandurii Târgu Jiu - FC Botoşani, meci încheiat cu victoria gorjenilor, scor 2-1.

Până în prezent, Moruţan a bifat deja pentru FC Botoşani în sezonul regular şi în acest play-out nouă partide, adunând 418 minute de joc.