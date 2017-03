Calificare spectaculoasă obţinută de AS Monaco

« Alte stiri din categoria Sport

AS Monaco a reuşit o calificare spectaculoasă în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, pe stadionul Louis II, după ce a învins formaţia engleză Manchester City cu scorul de 3-1 (2-0), în manşa secundă a optimilor, transmite Agerpres.

Monegascii au obţinut biletele pentru faza următoare graţie golurilor marcate în deplasare, în tur City câştigând cu 5-3. Kylian Mbappé (minutul 8), Fabinho (minutul 29) şi Tiemoué Bakayoko (minutul 77) au marcat pentru echipa gazdă, iar Leroy Sané (minutul 71) a semnat golul „cetăţenilor”.

Deşi a fost fără vedeta Radamel Falcao, Monaco a început în forţă şi tânărul Mbappé (18 ani) a ratat o primă ocazie în minutul 7, dar apoi nu a mai putut fi oprit de portarul Caballero şi a deschis scorul din centrarea lui Bernardo Silva. Echipa antrenată de Leonardo Jardim a dominat jocul în continuare, iar Germain a tras peste poartă (minutul 18). Monaco a obţinut un scor de calificare, 2-0, după mai puţin de jumătate de oră de joc, Fabinho marcând al doilea gol al echipei din Principat (minutul 29), din centrarea lui Mendy, deschis excelent de Lemar. City nu a contat în prima repriză, iar Monaco şi-a mai creat două situaţii periculoase, prin Fabinho (minutul 39), blocat de Kolarov, şi prin Mbappé (minutul 44), oprit de Sagna.

Guardiola, aflat la meciul 100 în cupele europene ca antrenor, şi-a certat elevii la pauză, iar Manchester City a fost mult mai ofensivă în repriza a doua, ratând şi primele ocazii de gol, prin Sterling (minutul 61), blocat de Bakayoko, şi Agüero (minutul 62 şi 65), oportunităţi mari pentru argentinian. Oaspeţii au reuşit să înscrie în minutul 71, prin Leroy Sané, care a reluat în plasă mingea respinsă de Subasic la şutul lui Sterling.

City era calificată la acest scor, dar a primit gol la o fază care nu anunţa nimic, cu atât mai mult cu cât Monaco nu avusese nicio acţiune periculoasă în partea a doua: Lemar a executat o lovitură liberă, iar Bakayoko (minutul 77), complet nemarcat, l-a învins pe Caballero cu o lovitură de cap.

Oaspeţii au forţat golul calificării, dar nu au mai avut realizări până la final şi Monaco se află în sferturile de finală ale Ligii Campionilor pentru a doua oară în ultimii trei ani.

Rezultatele înregistrate în Liga Campionilor

Arsenal Londra - Bayern München 1-5, în tur: 1-5

Napoli - Real Madrid 1-3, în tur: 1-3

Borussia Dortmund - Benfica Lisabona 4-0, în tur: 0-1

FC Barcelona - Paris Saint-Germain 6-1, în tur: 0-4

Juventus Torino - FC Porto 1-0, în tur: 2-0

Leicester City - Sevilla 2-0, în tur: 1-2

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 0-0, în tur: 4-2

AS Monaco - Manchester City 3-1, în tur: 3-5

Guardiola: „Trebuie să jucăm mai mult de 45 de minute”

Pentru Guardiola înfrângerea e una dureroasă, mai ales că reprezintă prima sa eliminare din optimile celei mai prestigioase competiţii inter-cluburi din lume. La final, tehnicianul „cetăţenilor” a analizat cauzele eşecului, asumându-şi greşelile într-un discurs extrem de bine articulat şi limpede.

„Astăzi problema a fost prima repriză, în care nu am fost deloc în meci. Atacanţii noştri trebuiau să pună presiune pe adversari, însă nu s-a întâmplat acest lucru. Trebuie să jucăm mai mult de 45 de minute la acest nivel, jocul din prima parte ne-a costat victoria. Nu este problema apărării sau a portarului. Uitaţi-vă cum s-au schimbat lucrurile în repriza secundă, când am început să recuperăm mingi. Câte ocazii şi-a creat Monaco? Niciuna. Problema a fost diferenţa de atitudine dintre reprize, calificarea am pierdut-o în primele 45 de minute”, a spus Guardiola, care priveşte cu speranţă spre viitor.

În sezonul următor, City va fi printre protagonistele Ligii, iar acest meci reprezintă o lecţie importantă, pe care jucătorii o vor învăţa: „Acest meci ne va ajuta în viitor, trebuie să învăţăm din el. Am încredere că vom şti să privim partea plină a paharului şi să acumulăm experienţa atât de necesară în fazele finale ale Ligii”.

Întrebat dacă îşi reproşează ceva, Pep a explicat: „Greşeala mea a fost că nu am reuşit să îi conving pe jucători în prima repriză să arate mai multă personalitate pe teren. Aveam nevoie să ţinem de minge, dar adversarul ne-a surprins”.

Leonardo Jardim: „Monaco merită această calificare”

Leonardo Jardim, antrenorul echipei AS Monaco, a declarat că pe ansamblul celor două manşe, liderul din Franţa a meritat calificarea. AS Monaco a câştigat, miercuri, scor 3-1, meciul jucat pe teren propriu cu Manchester City şi a obţinut calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. În tur, englezii câştigaseră pe Etihad Stadium cu scorul de 5-3.

„După două jocuri, Monaco merită această calificare. Am eliminat pe Tottenham, acum a venit rândul lui Manchester City. Să ajungem din nou în sferturile de finală este recunoaşterea muncii noastre la nivel internaţional. Monaco a arătat că joacă un fotbal bun şi este foarte ambiţioasă. Am făcut 45 de minute de o calitate foarte bună, am fi putut să conducem cu 3-0. În a doua repriză, adversarii au avut răspuns, este normal, dar ne-am descurcat bine. Suntem fericiţi pentru fani şi pentru Franţa, vom continua să-i reprezentăm. Nu va fi uşor, a fost un sezon greu şi obositor”, a declarat Leonardo Jardim, potrivit site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal din Franţa.