Grozavu se crede salvatorul FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

Discuţiile dintre Leo Grozavu şi Consiliul de Administraţie (CA) al FC Botoşani s-au prelungit aseară până târziu în noapte. Venit încă de miercuri în Botoşani, tehnicianul era creditat aseară cu şanse mari să fie pe bancă la meciul cu Gaz Metan Mediaş, apropiaţi ai echipei afirmând înaintea întrevederii de aseară că tehnicianul a revenit la sentimente mai bune, fiind decis să-şi ducă la bun sfârşit proiectul la care s-a înhămat în acest al treilea mandat al său la echipă.

Într-un interviu acordat celor de la fanatik.ro cu puţin timp înainte de întrevederea cu şefii FC Botoşani, Grozavu a admis că este posibil să revină asupra demisiei. „Eu ţin la acest club, la această echipă. Am făcut multe aici, nu s-a spus nimic de asta. Ştiu că sunt cel mai în măsură să duc mai departe echipa. S-a încercat cu alţii, nu s-a reuşit, nu au putut. Vedem ce va fi!”, a declarat Leo Grozavu pentru fanatik.ro.

Principalul a afirmat că nu se aştepta ca incidentul cu Cătălin Golofca să fie atât de mediatizat. „Au fost zece zile în care am fost răstignit. N-am mai pomenit să se discute atât de mult pentru ce s-a întâmplat. Lovire cauzatoare de moarte, mai ştiu eu ce… Parcă am ucis pe cineva. Repet, regret gestul, nu trebuia să-l fac. Dar nici aşa! Eu nu am fost judecat ca profesionist nici măcar o clipă! Dacă un altul făcea asta, dar era mai bine prins, nu se mai vorbea atât de mult, nu mai era această mediatizare. Ca să nu mai spun, nu vreau să dau nume, dar s-au băgat mulţi în seamă care nu aveau nici un drept s-o facă. În fine, nu vreau să mă scuz acum. S-au întâmplat multe mai grave, dar nu s-a zis nimic! Până la tricou au fost mai multe. Aia cu tricoul trântit a fost picătura care a umplut paharul. Eu l-am ajutat pe jucător, i-am întins o mână, dar… Eu nu vreau să-i fac rău”, a mai spus Leo Grozavu

Tehnicianul nu crede că Golofca îl va da în judecată, deşi fotbalistul venit de la Suceava şi-a exprimat în repetate rânduri intenţia de a se adresa justiţiei după ce a primit o corecţie fizică chiar pe banca de rezerve în timpul partidei cu Astra Giurgiu. „Să mă dea în judecată? Cum? Dacă iei un jucător şi-i ridici capul cu podul palmei, asta poate să-i cauzeze o tăietură în buza inferioară? Să aducem un medic, să spună asta! Eu întreb altceva, de ce jucătorii au fost alături de mine la meciul următor, când mi-au dedicat golul?”, a reacţionat Grozavu.