Grozavu revine cu o remiză

FC Botoşani şi Gaz Metan Mediaş au încheiat nedecis, 0-0, pentru a treia oară consecutiv cu acelaşi scor.

Revenirea pe bancă a lui Leo Grozavu s-a simţit, dar nu pe tabela de marcaj, ci doar în numărul de cartonaşe galbene primite de botoşăneni, elevii tehnicianului punând în aplicare „răutatea” acestuia şi încasând şase galbene.

Rezultatul ar putea fi considerat a fi mincinos având în vedere că centralul George Rădulescu i-a refuzat lui Robert Elek un penalty în minutul 16 la un duel cu Zaharia, iar 11 minute mai târziu s-a făcut că nu vede cum Rugasevic l-a călcat intenţionat pe Endrick în careul de şase metri. „Au fost dueluri foarte tari dar cred că e echitabil rezultatul. A fost un meci de luptă. Toate jocurile vor fi foarte echilibrate. Orice detaliu, orice punct contează în acest play-out”, a declarat Cristi Pustai. Din „respect” pentru colegul său de breaslă şi pentru că a lucrat la Botoşani, tehnicianul celor de la Mediaş a preferat să nu arunce cu noroi în gruparea locală, susţinând că rezultatul care a consemnat cea de-a treia remiză albă consecutivă între cele două formaţii a fost echitabilă.

Leo Grozavu nu este mulţumit de rezultat, dar susţine ca pauza competiţională să poată îndrepta lucrurile la echipă. Mai mult el susţine că se va baza pe serviciile lui Golofca atâta timp cât acesta dă randament. „Randamentul de pe terenul de fotbal contează mai mult decât orgoliul personal. Nu am nicio problemă, niciun resentiment. Pentru mine rămâne acelaşi jucător, dacă-şi face treaba pe teren nu am niciun fel de problemă. Cine mă cunoaşte, ştie că ăsta sunt. Ce pot să spun? Vom vedea! Sperăm să fie bine pentru noi pentru că am început destul de prost acest play-out”, a conchis Grozavu.

FC Botoşani a rămas fără victorie în deplasare în Liga I din 21 septembrie 2016, atunci când s-a impus cu 2-0 la Chiajna. După acel joc, fotbaliştii botoşăneni au mai înregistrat în deplasare două remize (0-0 cu FCSB şi Mediaş) şi şapte înfrângeri, ultimele patru consecutive.