Tensiuni între Contra şi Mulţescu

La finalul meciului terminat la egalitate, scor 0-0, între Dinamo şi CS „U” Craiova, Cosmin Contra a răbufnit la adresa lui Gigi Mulţescu, care s-a legat de arbitrajul lui Marius Avram. „Cred că, în prima repriză, nicio echipă nu voia să greşească şi să primească gol. În a doua repriză, am dominat cât de cât partida, ei au jucat pe contraatac. Ne-am bătut joc de toate fazele fixe, iar ăsta e un punct care pe mine mă preocupă”, a spus Contra, mai întâi, despre meci, iar apoi, i-a replicat şi antrenorului Craiovei: „Eu cred că domnul Mulţescu vede alte meciuri. În primul meci, în care am câştigat, s-a plâns că noi am fost echipa agresivă, că noi am dat, că noi am făcut... Iar astăzi, cei care au dat, care au fost agresivi, care i-au tăiat mâna lui Nemec, îl avem pe Palic care are o lovitură în partea posterioară. Toate lucrurile astea... Au fost ei. Dacă dânsul nu-şi aduce aminte, că a jucat acum nu ştiu câţi ani, fotbalul este un sport bărbătesc”, i-a transmis Contra lui Gigi Mulţescu.

Tehnicianul oltenilor susţine că echipa sa ar fi fost cea mai faultată, dar tot ea a primit şi cele mai multe avertismente „Nu realizez cum, o repriză întreagă, a arbitrat fără greşeală, iar, în repriza a doua, numai într-o singură direcţie, total într-o singură direcţie. Au fost o groază de faulturi. Pentru noi n-a dat nimic. M-a deranjat totul în repriza a doua”, a zis Mulţescu.