Trofeul REC acordat "Stejarilor"

România a fost desemnată câştigătoarea Rugby Europe Championship (REC), ediţia 2017, fosta Cupă Europeană a Naţiunilor, în urma victoriei cu 8-7 în faţa Georgiei, duminică, la Bucureşti, după ce forul continental, Rugby Europe, declarase iniţial învingătoare formaţia Georgiei, se arată într-un comunicat remis de Federaţia Română de Rugby.

Imediat după meci, oficialii Rugby Europe, for prezidat de românul Octavian Morariu, au declarat Georgia câştigătoare a competiţiei, ca apoi să revină şi să precizeze că a fost o greşeala tehnică, atribuind trofeul României.

Victoria le-a adus „Stejarilor” atât Cupa „Antim Ivireanu”, trofeu care se pune în joc în întâlnirile directe, cât şi, datorită noului regulament al Rugby Europe, titlul de campioană europeană a ediţiei 2017. „Ultimul meci dintre România şi Georgia a decis câştigătoarea REC 2017. Ca urmare a victoriei cu 8-7 a României, clasamentul pe site a fost modificat automat, incluzând o eroare tehnică ce a avut consecinţe asupra situaţiei de fapt - trofeul fiind înmânat Georgiei. În conformitate şi respectând regulile competiţiei, dacă două sau mai multe echipe au acelaşi număr de puncte, cea mai bine clasată va fi echipa cu cele mai multe puncte în meciurile directe. Dacă în competiţie se joacă un singur meci între echipe, echipa care câştigă meciul este cea mai bună echipă. Aşadar, România este anunţată câştigătoarea REC 2017 datorită victoriei împotriva Georgiei”, a precizat Rugby Europe pe site-ul său.

De asemenea, Rugby Europe îşi cere scuze fanilor, jucătorilor şi celor două ţări din cauza confuziei făcute în clasament şi în momentul decernării trofeului.

După meciul de duminică, disputat pe Stadionul Naţional „Arcul de Triumf” din Capitală şi încheiat cu victoria „Stejarilor”, site-ul Rugby Europe indica cele două naţionale ca fiind la egalitate de puncte (19), dar cu „Lelos” pe prima poziţie, deci câştigătoare a ediţiei 2017 a REC, României revenindu-i doar cupa „Antim Ivireanu”.

Clasamentul REC

1. ROMÂNIA 5 4 0 1 19

2. Georgia 5 4 0 1 19

3. Spania 5 3 0 2 13

4. Rusia 5 2 0 3 9

5. Germania 5 2 0 3 8

6. Belgia 5 0 0 5 2

Florin Vlaicu: „Este o victorie de moral”

„Stejarii” au obţinut duminică prima victorie în faţa Georgiei în ultimii şapte ani. „A fost un meci greu, în prima repriză am avut mai multe ocazii de a marca, le-am ratat însă. Este important că am reuşit această victorie, pentru că este o victorie de moral care înseamnă foarte mult pentru noi. Cred că diferenţa a făcut-o dăruirea noastră, ne-am dorit foarte mult această victorie pentru că am avut nişte coşmaruri cu cei din Georgia. Ultima impresie contează, am început mai greu această competiţie, însă mă bucur că am reuşit să o terminăm cu o victorie pe care o aşteptam de foarte mult timp. Sunt fericit!”, a declarat Florin Vlaicu, cel mai galonat jucător al „tricolorilor”.

Şi antrenorul Lynn Howells a subliniat importanţa victoriei obţinute de jucătorii săi în faţa gruzinilor. „Este prima victorie în faţa Georgiei după mulţi ani. Jucătorii au jucat cu inima şi asta s-a văzut, s-au dăruit total pe teren, au arătat o mare putere de sacrificiu, asta a fost ce le-am cerut să facă pe teren. Să joace cu inima, să dea totul şi să nu aibă niciun regret la finalul meciului... În acest meci a contat un singur lucru, să câştigăm. Le-am spus băieţilor înainte de a ieşi pe teren că dacă vom câştiga la un singur punct, e suficient, este o victorie. Întotdeauna meciurile cu Georgia vor fi grele, fizice, însă acum ne-am dorit mai mult victoria decât ei”, a conchis Howells.