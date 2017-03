Ţucudean a semnat cu Viitorul

« Alte stiri din categoria Sport

Viitorul Constanţa a anunţat, ieri, că a obţinut serviciile atacantului George Ţucudean, acesta semnând un contract valabil până în 2019. „Începând de astăzi (n.r. - ieri), George Ţucudean a devenit jucătorul formaţiei FC Viitorul. Atacantul originar din Arad a semnat un contract cu gruparea condusă de Gheorghe Hagi până în vara anului 2019”, se arată pe site-ul clubului constănţean.

Atacantul are planuri mari la noua sa echipă şi este convins că formaţia pregătită de Gică Hagi poate câştiga titlul. „Am ales să vin aici pentru proiectul acesta şi Viitorul vinde foarte bine. Jucătorii au parte de un antrenor foarte bun. Am auzit numai cuvinte de laudă despre el. Sper să ajut echipa să ia titlul. Viitorul este singura echipă care are o idee de joc. Indiferent de rezultat ei joacă la fel şi de aceea am ales echipa lui Hagi. Avem cele mai mari şanse la titlu, depindem doar de noi”, a declarat Ţucudean pentru site-ul oficial al celor de la Viitorul.

Ultima echipă pentru care a evoluat Ţucudean a fost Pandurii Târgu Jiu, unde a marcat de cinci ori şi a dat trei pase gol în 16 meciuri. Născut la 30 aprilie 1991, George Ţucudean a mai evoluat în Liga I pentru Dinamo, UTA, Steaua şi ASA Târgu Mureş, iar în străinătate a mai jucat pentru Standard Liege şi Charlton Athletic.