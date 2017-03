« Alte stiri din categoria Sport

Gimnastica artistică este sportul olimpic favorit al românilor, relevă o cercetare cantitativă realizată de compania de cercetare de piaţă Ipsos România în parteneriat cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR), potrivit unui comunicat remis Agerpres.

Această cercetare arată că mai bine de jumătate dintre români, mai precis 56%, doresc să asiste din tribune la competiţia de gimnastică artistică la Jocurile Olimpice Tokyo 2020.

Adrian Stoica, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, a declarat că „a simţit dragostea imensă a românilor” pentru acest sport. „Oriunde în lume am concurat, am simţit dragostea imensă a românilor pentru gimnastică. Faptul că unul din doi români preferă gimnastica la Jocurile Olimpice ne confirmă acest lucru. Am muncit şi muncim pentru ca gimnastica să vină aici, la noi acasă şi românii să poată veni în număr mare alături de gimnaştii noştri care ne aduc atâtea bucurii”, a spus Adrian Stoica.

La distanţă mare de gimnastică vine atletismul cu 32% atletismul, tenisul (27%), scrima (18%), handbalul şi fotbalul cu câte 15%. „În mare măsură, cei care ar fi dorit să meargă la scrimă au fost tineri între 18 şi 24 de ani, iar persoanele chestionate care şi-au manifestat dorinţa să meargă la celelalte sporturi amintite mai sus aveau vârste între 35 şi 45 ani”, a observat Alina Stepan, Managing Director Ipsos South-East Europe.

„Gimnastica românească, o adevărată mitologie începută cu Nadia Comăneci, este sportul olimpic care a adus României cel mai mare număr de medalii (71). Atletismul, disciplina olimpică pe care românii şi-ar dori să o urmărească din tribune la Tokyo, adaugă şi el 32 de medalii pentru România la JO. La tenis de câmp, ne bucurăm că amintirea lui Ilie Năstase şi Ion Ţiriac şi, mai recent, noua generaţie de jucători de tenis români, care au adus de la Rio o medalie de argint, aşază acest sport în Top 5”, a spus Alina Stepan.

Frapează că într-o ţară ca România lipseşte din Top 5 canotajul, unde ţara noastră a obţinut 37 de medalii, kaiac-canoe şi luptele care, fiecare în parte, au adus câte 34 de medalii.