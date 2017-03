Un nou stadion construit de Compania de Investiţii

« Alte stiri din categoria Sport

Ţara noastră va avea încă un stadion de lux construit din bani publici, după ce Compania Naţională pentru Investiţii (CNI) a dat un aviz favorabil, transmite ziare.com.

Astfel, pe lângă stadioanele din Bucureşti, vom avea o arenă ultramodernă şi în oraşul Târgovişte.

Consiliul Judeţean (CJ) a primit aviz favorabil din partea CNI, astfel că la Târgovişte va fi construit un stadion ce va costa 22 de milioane de euro. Noua arenă va avea o capacitate de 12 mii de locuri şi va fi amplasat în zona gării din Târgovişte. „Noi am făcut toate demersurile legale, am transferat terenul către CNI, am întocmit studiul de prefezabilitate. Sper ca în doi-trei ani să avem un stadion la Târgovişte”, a declarat preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea, pentru ziare.com.

Acesta a explicat apoi în ce constă implicarea CJ, având în vedere că proiectul va fi finanţat în mare măsură de CNI. „Ne-am asumat o cotă parte. Am plătit studiul de prefezabilitate, am pus la dispoziţie terenul şi ducem acolo nişte utilităţi”, a explicat Oprea.

Pe acest stadion va evolua echipa Chindia Târgovişte, ce se află momentan în Liga a II-a.

În acest moment, se află deja în plină construcţie stadioane moderne la Craiova, Târgu Jiu şi Arad. De asemenea, există planuri pentru modernizarea stadioanelor Steaua, Dinamo şi Rapid. Toate stadioanele sunt construite din bani publici.