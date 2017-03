Andreea Pirlo, recunoscător lui Mircea Lucescu

« Alte stiri din categoria Sport

Andrea Pirlo i-a rămas recunoscător lui Mircea Lucescu, omul care i-a oferit şansa debutului în fotbalul mare la numai 16 ani şi care l-a pregătit pentru profesionişti încă din adolescenţă, relatează Digi Sport.

„Am debutat în echipa mare a Bresciei la 16 ani şi două zile. Clubul a cerut o derogare ca să pot juca înaintea vârstei normale (n.r. - 16 ani). Lucescu era nerăbdător să mă vadă pe teren, dar nu am primit derogarea, pentru că eram prea slab din punct de vedere fizic. Aşa că, după ce am împlinit 16 ani, am debutat la Reggio Emilia, împotriva Reggianei”, a declarat mijlocaşul în vârstă de 37 de ani pentru „Corriere dello Sport”.

Fotbalistul lui New York City FC şi-a amintit momentul în care a fost chemat la prima echipă a Bresciei de către Mircea Lucescu. „Lucescu m-a adus la echipa mare la 15 ani. Mi-a oferit lecţii de tactică, de tehnică şi mi-a explicat ce trebuie să faci când joci alături de profesionişti”, a mai spus Pirlo.

Inter, Reggina, Milan şi Juventus sunt celelalte cluburi din cariera lui Andrea Pirlo, care a cucerit nu mai puţin de 16 trofee în carieră: nouă cu Milan (două Ligi ale Campionilor, Mondialul cluburilor, două Supercupe ale Europei, două titluri, Cupa şi Supercupa Italiei) şi şapte cu Juventus (patru titluri, Cupa şi două Supercupe ale Italiei).

Pirlo a câştigat şi titlul mondial cu naţionala Italiei, pentru care a jucat 116 meciuri şi a marcat 13 goluri.