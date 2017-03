Age Hareide, Antrenorul Danemarcei: "LuptÄƒm sÄƒ terminÄƒm grupa pe locul doi"

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul echipei de fotbal a Danemarcei, Age Hareide, a declarat că este încântat de jocul echipei sale în repriza a doua şi că, deşi a obţinut doar un punct, speră să obţină locul al doilea în grupă. „Am jucat în deplasare şi ne aşteptam ca românii să atace pentru că aveau nevoie de puncte. Am decis să atacăm mijlocul terenului în prima parte a meciului, să luăm presiunea de pe noi. Ştiam că oportunităţile noastre vor apărea mai târziu în meci şi cred că jucătorii mei au avut răbdare şi au avut apoi două oportunităţi de a marca. Cred că am făcut o treabă bună, am fost organizaţi, în a doua repriză am controlat jocul şi nu am mai dat şanse adversarului. Sunt încântat de felul în care am jucat în a doua repriză. Puteau fi trei, dar rămâne un singur punct şi luptăm pentru a termina pe locul doi”, a spus Age Hareide.

El a mai spus că a citit în ziare despre sistemul de joc al României (3-4-1-2) şi că a fost pregătit. „Ne aşteptam să joace într-un sistem cu trei fundaşi şi patru mijlocaşi şi am fost pregătiţi. De asta am încercat să atacăm mijlocul. În prima parte am fost puţin speriaţi, dar ne-am revenit. A doua repriză a fost cea mai bună pentru noi”, a mai spus antrenorul norvegian.