Chirilă atacă la Botoşani cu jucători din Liga a III-a

Ionuţ Chirilă, a fost prezentat, ieri, drept noul antrenor principal al ASA Târgu Mureş, după ce a semnat un contract pe doi ani şi jumătate.

El şi-a propus să construiască „o echipă puternică”, iar primul pas a fost să aducă la prima echipă jucători care, până săptămâna trecută au evoluat în Liga a III-a, la ASA Târgu Mureş II. „Pe mine mă interesează că am 22-24 de jucători în care primează randamentul. La mine valoarea nu aşteptă numărul anilor. Am un jucător de 17 ani, care are capacitatea de a-l arunca în luptă la Botoşani sau cu Pandurii, joacă. Am văzut meciul echipei secunde, în Liga a III-a, şi am decis să aduc la prima echipă cinci jucători (Candrea, Dulap, Dumbrăvean, Chertes, Tornai). Sunt unul dintre antrenorii nebuni în promovarea tinerilor. Dacă începem o construcţie, trebuie să începem de acum. Rolul meu aici este de a-l face pe jucătorul de 1.000 de euro să joace în faţa unor jucători de 20.000 de euro”, a declarat antrenorul viitoarei adversare a FC Botoşani.

În ceea ce priveşte discuţiile de săptămâna trecută, cu privire la impunerea unor jucători în echipă, Ionuţ Chirilă a bravat, declarând: „Mie nu poate să-mi spună nimeni chestia aceasta. Când eram la Dinamo a încercat un general. Şi s-a oprit, după 10 minute”.

Acesta a mai spus că ASA Târgu Mureş va aborda fiecare „meci pe viaţă şi pe moarte”.

Ionuţ Chirilă îl înlocuieşte pe Ilie Stan, la echipa aflată pe ultimul loc în clasamentul play-out-ului Ligii I.

- Cristian PRISACARIU

cprisacariu@monitorulbt.ro