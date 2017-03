Keşeru nu se consideră vinovat pentru ratări

« Alte stiri din categoria Sport

La finalul meciului, Claudiu Keşerü a recunoscut că simte „o uşoară frustrare”, însă nu s-a considerat vinovat pentru rezultatul final.

„Am avut câteva ocazii. Din păcate, n-a vrut să intre... Am făcut eforturi foarte mari. În pressing, am recuperat mingea destul de sus. Din păcate, am făcut toate lucrurile care erau controlabile, care ţineau de noi. După aceea, la finalizare, mai avem acest pas. Am făcut toţi paşii până acolo, dar n-am băgat-o-n poartă. Din păcate, sunt meciuri în care vrea să intre mingea-n poartă şi meciuri în care nu vrea să intre mingea-n poartă. Execuţiile sunt aceleaşi, concentrarea e maximă, caut spaţiile în permanenţă pentru a-mi crea aceste ocazii. Mi le creez în ultimul timp, după aceea... Da, am avut o eficacitate extraordinară în ultimul timp. Astăzi (n.r. - duminică), din păcate, n-a intrat”, a declarat Claudiu Keşerü.

În plus, acesta s-a arătat deranjat de faptul că a fost arătat cu degetul pentru respectivele ratări: „Dumneavoastră încercaţi tot timpul să găsiţi nod în papură. Eu cred că, în momentul în care nu se joacă bine, ne asumăm acest lucru. În această seară (n.r. - duminică seară) nu cred că puteţi spune că nu s-a jucat bine. S-a jucat bine, au fost ocazii, nu am marcat”, a adăugat Claudiu Keşerü.