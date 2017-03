Şanse infime de calificare

« Alte stiri din categoria Sport

România şi-a micşorat dramatic şansele la calificarea la Mondialul din Rusia după egalul de pe Cluj Arena, 0-0, cu Danemarca. Nici măcar locul 2 în Grupa E a preliminariilor nu le-ar mai fi de ajuns „tricolorilor” în acest moment.

În ierarhia poziţiilor secunde din cele nouă grupe preliminare, a doua clasată din grupa noastră, Muntenegru, este ultima şi nu ar prinde loc la barajul pentru Cupa Mondială. Doar opt din cele nouă locuri 2 vor disputa barajul pentru ultimele patru locuri care duc în Rusia. Cele nouă câştigătoare de grupe vor merge direct la turneul final.

Muntenegru are patru puncte în cele patru meciuri luate în calcul în clasamentul locurilor 2 (nu contează rezultatele contra ultimei clasate din grupă), în timp ce penultima clasată în ierarhie, Slovacia, are şase puncte.

Dacă s-ar afla pe poziţia secundă în grupă, România ar fi tot ultima în ierarhia locurilor 2 din cele nouă grupe, cu cinci puncte.

România are oricum şanse minime să prindă locul 2 în Grupa E. Echipa lui Christoph Daum are numai şase puncte după cinci meciuri şi, chiar dacă se află la un singur punct de a doua clasată, Muntenegru, are un program infernal până la finalul preliminariilor. Din cele cinci meciuri rămase de jucat, „tricolorii” au de înfruntat în deplasare primele trei clasate din grupă, Polonia, Muntenegru şi Danemarca.

Daum încă mai speră

Cu toate acestea antrenorul naţionalei României, Christoph Daum, crede că „tricolorii” păstrează şanse de 50% de a ocupa locul al doilea şi este decis să lupte până la capăt şi să încerce să valorifice toate şansele. „Câtă vreme mai avem şanse, nu voi renunţa la ele”, a subliniat Christoph Daum.

Deşi este dezamăgit de rezultatul de duminică seară, selecţionerul crede că „mare parte din timp am făcut un joc bun, dar pentru un joc perfect ar fi trebuit să înscriem şi să câştigăm”. „Suntem dezamăgiţi. Am investit mult, mai ales în prima repriză, când am avut câteva şanse şi sistemul a funcţionat. Tempoul a fost foarte ridicat şi în a doua repriză nu am mai făcut faţă. Jucătorii au fost foarte motivaţi să câştige. Cred că mulţi jucători au fost la limita maximă. Trebuie să îi facem mai buni, dar, pe de altă parte, vedem că şansele de gol nu se transformă neapărat în goluri. Ne aşteptam la mai mult, la o victorie, mai ales că am jucat acasă, unde tot timpul te aştepţi să iei trei puncte. Mare parte din timp am făcut un joc bun, dar pentru un joc perfect ar fi trebuit să înscriem şi să câştigăm”, a conchis Daum.