Calificare cu emoţii pentru Halep

Simona Halep, a treia favorită, s-a calificat ieri în sferturile de finală ale turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 6.993.450 dolari, după ce a dispus cu 4-6, 7-5, 6-2 de australianca Samantha Stosur, transmite Agerpres.

Halep (25 de ani), numărul cinci mondial, care a legat în premieră în Florida mai multe victorii, s-a impus în faţa jucătoarei de la Antipozi, cap de serie 14, după două ore şi zece minute. Stosur a câştigat primul ghem al meciului, dar Halep a reuşit să se desprindă la 3-1, după un break, a avut 4-2, însă a pierdut patru ghemuri consecutive şi setul inaugural cu 4-6.

În actul secund, românca a început cu break, dar nu a reuşit să îşi consolideze avantajul creat şi a cedat următoarele trei ghemuri, riscând eliminarea. Halep a realizat un break, pentru 2-3, dar apoi şi-a pierdut din nou serviciul (2-4). Stosur s-a desprins la 5-2, dar Simona Halep a reuşit o revenire remarcabilă, concretizată în cinci ghemuri la rând (7-5), egalând astfel situaţia la seturi, 1-1.

Simona Halep a dominat setul decisiv, în care a început cu break şi apoi a avut 2-0, 5-1, încheind meciul cu 6-2.

Halep: „Am crezut în şansa mea”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat că atitudinea de luptătoare a ajutat-o să treacă de Stosur. „Când eram condusă, nu mă gândeam la nimic, nu mă gândeam la scor. Îmi doream numai să lupt. Nu am renunţat şi am crezut în şansa mea. Poate am fost un pic norocoasă, pentru că am revenit de la minge de break (pentru Stosur), dar am luptat pentru asta. A fost un meci greu, cum mă aşteptam să fie. Dar revenirea a fost foarte bună şi sunt bucuroasă pentru asta. Ultima revenire de genul acesta pentru mine a fost în 2014, primul meu meci la Doha cu Kanepi. Minge de meci şi apoi am revenit. Sunt bucuroasă pentru acest lucru, arată că încă pot juca tenis (de calitate)”, a declarat Halep, citată de site-ul WTA.

Halep, care şi-a egalat performanţa reuşită anul trecut la Miami, va juca în sferturi cu britanica Johanna Konta. „Va fi dificil. Este în formă bună acum, e aproape de top 10 şi joacă foarte bine. Va fi un meci dificil, dar fiecare meci de aici e greu. Am şansa mea şi voi face tot posibilul pentru a câştiga, iar ziua de pauză mă va ajuta să mă recuperez. Apoi, voi intra pe teren cu încredere”, a precizat românca.

Bilanţ superior

Halep o conduce acum pe Stosur (32 de ani, 19 WTA) cu 5-4 la general. Stosur câştigase ultima partidă, anul trecut, în optimi la Roland Garros, cu 7-6 (0), 6-3, după patru victorii consecutive ale româncei (inclusiv una tot în 2016, în semifinale la Madrid, 6-2, 6-0). Bilanţul pe hard este de 4-1 pentru Simona.

Românca şi-a asigurat un cec de 146.575 de dolari şi 215 puncte WTA, iar în sferturi o va întâlni pe britanica Johanna Konta, victorioasă cu 7-5, 6-1 în faţa spaniolei Lara Arruabarrena. Konta (25 ani, 11 WTA), cap de serie 10, a câştigat singurul meci anterior dintre cele două jucătoare, disputat în 2015, la Wuhan (China), în optimi, cu 6-3, 3-6, 7-5. Va fi o avanpremieră a meciului de Fed Cup dintre echipele României şi Marii Britanii.