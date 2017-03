Derby în Cupa României

« Alte stiri din categoria Sport

CS „U” Craiova şi Dinamo se vor întâlni în această seară, în sferturile de finală ale Cupei României. Acesta este cel de-al treilea duel pentru Cosmin Contra împotriva oltenilor, de când a preluat banca formaţiei din Ştefan cel Mare. După 2-1 în sezonul regulat şi 0-0 în play-off, urmează partida din Cupă, care se va disputa la Severin.

Cosmin Contra a susţinut o conferinţă de presă în care a prefaţat duelul cu formaţia lui Gigi Mulţescu. „Nu va fi uşor, ei joacă pe teren propriu şi cred că sunt favoriţi, dar noi vom merge pentru a face totul pentru a ne califica. Am avut un mini stagiu de pregătire la Braşov, unde am lucrat foarte bine din toate punctele de vedere, mai ales că vine o perioadă cu multe meciuri şi nu vom avea timp să facem prea multe antrenamente. Mi-ar plăcea să repet acea performanţă de la Petrolul aici, la Dinamo. Craiova joacă un fotbal de atac, un fotbal total şi am încercat să pregătim cât mai bine acest joc. Sperăm să ne prezentăm cât mai bine şi să jucăm aşa cum am făcut-o când i-am bătut cu 2-1 în campionat”, a declarat Contra.

„Guriţă” s-a declarat nemulţumit de faptul că partida a fost programată imediat după meciurile echipelor naţionale şi astfel nu se va putea baza pe Adam Nemec (Slovacia), Penedo Cano (Panama) şi Thaer Bawab (Iordania), care au venit obosiţi după convocări. „Nemec a ajuns azi noapte (n.r. - luni spre marţi) la 12:00, foarte obosit. Nici pe el nu voi putea conta cu Craiova. Eu pierd trei jucători foarte importanţi pentru acest joc, nu înţeleg această grabă. Cred că ar trebui să ne gândim mai bine când pregătim calendarul competiţional. Să nu contez pe trei jucători importanţi într-un sfert de finală care se joacă într-un singur meci e foarte mult. Voi încerca să înlocuiesc aceşti trei jucători şi sunt încrezător că cei care vor intra se vor ridica la nivelul lor. Sigur că cei de la Craiova sunt avantajaţi, dar nu mă plâng”, a declarat Cosmin Contra.

Antrenorul formaţiei din Ştefan cel Mare s-a referit şi la situaţia fotbaliştilor care au fost reprimiţi în lotul echipei mari, după derapajul de la naţionala de tineret - Petre, Nedelcearu şi Dudea. „Avem probleme de efectiv. Cei trei au fost reprimiţi, şi-au cerut scuze, am avut o discuţie de 45 de minute. I-am făcut să înţeleagă că au greşit şi m-aş bucura să înveţe din această greşeală. Sigur doar tinereţea lor a fost de vină, nimic altceva. Voi aborda primul meci ca fiind cel mai important, după aia vom avea timp să ne gândim la meciul cu Steaua. Sunt un pic îngrijorat că nu marcăm. Am încercat să lucrăm mai mult la faza ofensivă şi să fructificăm ocaziile pe care le avem”, a mai spus Contra.

Meciul dintre CS „U” Craiova şi Dinamo se va disputa în această seară, de la ora 21:30.

Mulţescu pune iar presiune pe arbitri

Tehnicianul Gheorghe Mulţescu a declarat, ieri, că îşi doreşte ca la meciul cu Dinamo, din sferturile Cupei României, jucătorii săi să nu mai facă greşeli în apărare. „În fotbalul actual actorii trebuie să fie înzestraţi cu o rezistenţă sportivă, pentru a face faţă jocurilor din afara terenului. Principala misiune a mea şi a staff-ului tehnic este să aducem echipa în forma cea mai bună la ora jocurilor. Întâlnirea de mâine cu Dinamo are conotaţii speciale datorită faptului că este un meci eliminatoriu, diferit de campionat, unde poţi recupera punctele pierdute. De aceea, apreciez că va fi un meci tacticizat la maximum”, a declarat Mulţescu.

Pentru meciul de astăzi, Mulţescu nu se poate baza pe serviciile lui Alexandre Barthe, accidentat în duelul precedent cu Dinamo.

Mulţescu spune că se teme de agresivitatea fizică a celor de la Dinamo: „Vreau să fac un apel la brigada de arbitrii să nu lase să escaladeze agresivitatea în teren. În opinia mea, întâlnim una dintre cele mai puternice echipe ale campionatului. De la venirea lui Cosmin Contra pe banca tehnică, echipa s-a transformat. Are tehnicitate sporită în regim de viteză, e mai agresivă”.

Haţegan trimis la centru

Arbitrul Ovidiu Haţegan va conduce la centru meciul CS „U” Craiova - Dinamo. El va fi ajutat de Vladimir Urzică şi Sebastian Gheorghe, iar rezervă va fi Adrian Comănescu.

Observatori vor fi Corneliu Fecioru şi Ciprian Paraschiv.

Meciul CS Mioveni - FC Voluntari va fi arbitrat de Iulian Dima, ajutat de Imre-Laszlo Bucsi şi Gabriel Bârjac. Rezervă va fi Alexandru Tudor, iar observatori Stan Prodan şi Sorin Cojocaru.

Programul Cupei României

ACS Poli Timişoara - CFR Cluj *)

miercuri, 29 martie

CS Mioveni - FC Voluntari, ora 18:30

CS „U” Craiova - Dinamo, ora: 21:30

joi, 30 martie

Viitorul Constanţa - Astra Giurgiu, ora: 21:00

*) s-a disputat aseară după închiderea ediţiei