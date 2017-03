Iftime o vede pe Steaua campioană

« Alte stiri din categoria Sport

Referindu-se la lupta pentru titlul de campioană în acest an, finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, susţine că deşi este pe primul loc, Viitorul Constanţa nu este favorită la câştigarea campionatului. „Eu nu cred că Viitorul va lua titlul în acest an. Asta nu înseamnă că sunt împotriva Viitorului. Cred că Steaua este în continuare favorită cu două contracandidate, Viitorul şi CFR Cluj”, a declarat Valeriu Iftime.

Finanţatorul FC Botoşani a ţinut să laude proiectul lui Gică Hagi, însă a precizat că un astfel de model are şanse să fie realizat doar de Hagi. „Hagi este un model. Nu e, însă, pentru noi. Modelul Hagi are succes, dar se poate face numai pe Hagi, numai pe un mare fotbalist. Trebuie să te cheme Hagi, Gică Popescu ca să poţi genera un proiect de o asemenea anvergură. O academie de fotbal este o afacere la care trebuie să ai foarte multe ingrediente. Primul este brandul. Bineînţeles că tema unei academii sau a unei griji sporite asupra copiilor din zona ta sau de a crea în zona ta interes pentru a atrage copiii este foarte importantă. Eu nu am nici puterea să fac ce face Hagi şi cred nici abilităţile sau toate ingredientele lui Hagi. Sunt la o scară mai mică. E clar că avem nevoie de echipa a doua şi de un centru de copii mai bine organizat”, a conchis Iftime.