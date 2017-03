Timişoara face minuni în cupe

« Alte stiri din categoria Sport

ACS Poli Timişoara s-a calificat neaşteptat în semifinalele Cupei României la fotbal, marţi seara, după ce a învins-o pe CFR Cluj, deţinătoarea trofeului, la loviturile de departajare, cu scorul de 6-5 (0-0 după 120 de minute), pe Stadionul „Dan Păltinişanu”.

ACS Poli Timişoara, care s-a calificat şi în finala Cupei Ligii, s-a impus cu atât mai surprinzător cu cât a jucat în zece oameni din minutul 50, când a fost eliminat Alin Şeroni. George Alexandru Neagu a transformat lovitura decisivă pentru bănăţeni, după ce şutul cu Ciprian Deac a fost apărat de portarul Vasile Curileac, fost jucător al clujenilor în perioada 2006-2010. Octavian Drăghici, Josip Fucek, Josip Soljic, Cristian Bărbuţ, Cristian Scutaru şi George Alexandru Neagu au transformat pentru gazde, iar Filipe Nascimento, Tiago Lopes, Tomislav Gomelt, Billel Omrani şi Cristian Bud.

De la Poli a ratat Bogdan Străuţ, iar de la clujeni au irosit loviturile Ionuţ Larie, care a avut o execuţie lamentabilă, o scăriţă eşuată, şi Ciprian Deac.

CFR Cluj şi-a creat mult ocazii de gol, având chiar o bară în debutul partidei, prin Ionuţ Larie (minutul 4). Gomelt (minutul 37), Omrani (minutele 51, 68 şi 90+3) şi Bud (minutele 86 şi 100) au ratat pentru oaspeţi, în timp ce timişorenii au irosit oportunităţi prin Şeroni (minutul 33) şi Bărbuţ (minutul 116). Bărbuţ a marcat un gol în minutul 66, dar a fost anulat în mod eronat pentru ofsaid, după cum s-a putut observa la reluările TV.

Tehnicianul Ionuţ Popa a declarat, marţi seară, că nu este prea bucuros de calificarea echipei Poli Timişoara în semifinalele Cupei României, el preferând să obţină puncte cu echipele cu care se luptă pentru evitarea retrogradării. „Nu am văzut niciun penalty. Eu nu mă uit la penalty-uri. Îmi spunea Rică cine înscrie, cine ratează. Am luat-o aşa spre vestiar, după ultima ratare a lor. Eu am nevoie ca la Iaşi, Chiajna şi Târgu Jiu să scot puncte. Că am ajuns în semifinale, pentru mine nu e... CFR nu ne-a bătut anul ăsta. Sunt mai buni decât noi, dar noi am jucat cu inima, cu sufletul şi uneori şi cu capul”, a spus Popa.

Tehnicianul nu a ezitat să ironizeze FCSB, anunţând că îşi doreşte o dublă cu echipa lui Laurenţiu Reghecampf, care însă a fost eliminată din Cupa României de CS Mioveni, tot după executarea loviturilor de departajare. „Această victorie e meritul lor, celor care au luptat eroic. Dacă zic de arbitraj, mă aşteaptă pe la Liga să mă taxeze. Se joacă tur-retur semifinalele? Să picăm cu Steaua atunci”, a adăugat tehnicianul.

Semifinalele sunt programate tur-retur, pe 26 aprilie şi 17 mai, iar finala se va juca pe 27 mai.