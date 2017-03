FRF îl reconfirmă pe Daum

« Alte stiri din categoria Sport

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, şi-a reafirmat susţinerea pentru selecţionerul echipei naţionale, Christoph Daum, deşi şansele „tricolorilor” de a mai ajunge la Mondialul din Rusia sunt infime. Burleanu este mulţumit de cum a lucrat selecţionerul la echipa naţională şi încă mai crede în şansele „tricolorilor” de calificare la Cupa Mondială din 2018.

„Am făcut contract cu Daum pe doi ani de zile, cu obiectiv calificarea. În momentul de faţă se bucură de susţinerea noastră pentru a-şi duce la îndeplinire mandatul pe care-l are. Eu cred că mai sunt şanse, cred că putem ajunge la baraj, matematic avem şanse. Dacă marcam din penalty în minutul 90 cu Muntenegru, dacă am fi marcat în Kazahstan, dacă Keşerü ar fi marcat acum cu Danemarca, probabil ziceam acum că avem o naţională perfectă. Am văzut că nimic nu e bine, indiferent ce face FRF. Dacă am adus un antrenor, de ce nu l-am adus pe celălalt, dacă selecţionez un jucător, de ce nu-l selecţionezi pe celălalt. Se pare că trăim într-un clocot plin de venin. Nu voi intra în acest specific românesc de a schimba antrenorii după câteva etape”, a declarat Răzvan Burleanu.

Preşedintele FRF este mulţumit de ce a realizat de când se află la conducerea Federaţiei şi consideră că rezultatele muncii actualei conduceri a fotbalului românesc se vor vedea abia peste câţiva ani. „Am preluat FRF cu pierdere de cinci milioane de euro, în 2014, iar în 2015 şi 2016 am avut o stabilitate financiară, iar acum au venit şi sponsori. Orice investiţie pe care o faci azi se va vedea peste şase sau opt ani de zile. Avem nevoie ca cluburile să investească mult mai mult la nivel de copii şi juniori, pentru a avea o generaţia la fel de valoroasă cum am mai avut în trecut. Noi trebuie să ne uităm unde joacă jucătorii noştri. Suferim că nu avem mai mulţi jucători care să joace în campionatele puternice, Spania, Anglia, Germania”, a mai spus Burleanu.

În acest moment, după cinci partide disputate în Grupa E, din preliminariile pentru calificarea la Cupa Mondială din 2018, România se află pe poziţia a patra cu şase puncte. Primul loc este ocupat de Polonia cu 13 puncte, pe locul doi este Muntenegru cu şapte puncte, la egalitate cu Danemarca. Locul cinci este ocupat de Armenia cu şase puncte, iar pe ultima poziţie se află Kazahstan, cu două puncte.