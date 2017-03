Tensiuni între Halep şi Cahill

« Alte stiri din categoria Sport

Relaţia dintre Simona Halep şi Darren Cahill părea una perfectă, cel puţin înaintea unui time-out cerut de românca de 25 de ani la capătul setului secund al partidei cu Johanna Konta, pierdută cu 6-3, 6-7, 2-6. Atunci, după ce a fost la două puncte de câştigarea meciului, românca de pe locul 5 WTA nu a părut deloc impresionată de vorbele antrenorului australian, existând câteva momente tensionate între cei doi.

„Nu mai da din cap când greşesc! Nu îmi face bine”, a început primul time-out de consultări cerut de Simona Halep.

Tehnicianul australian i-a cerut să se concentreze pe lucrurile care contează, pentru că o poate învinge pe britanica Johanna Konta.

Al doilea time-out a fost şi mai tensionat, Simona Halep izbucnind după ce Darren Cahill i-a cerut să se „reseteze” şi să-şi pună „ordine în gânduri”.

„Uneori, ceri prea mult. Ăsta e caracterul meu. Sunt atât de moartă. Am un joc ridicol... Am făcut două duble greşeli, două duble greşeli în tiebreak şi am ratat toate mingile. Serveşte puternic, are un forehand puternic”, a ripostat Simona Halep, care a continuat răspunsurile agresive şi după ce Cahill i-a cerut să se „elibereze” şi „să dea frâu liber frustrărilor”.

Ieri, Simona Halep a explicat la Digi Sport dialogul tensionat cu antrenorul său. „Da, un pic m-am criticat, aşa cum fac mereu, chiar şi în teren, când tot vorbesc că nu am nimic cu nimeni din boxa mea sau din echipa mea, chiar le mulţumesc pentru sprijin şi mereu sunt alături de mine, însă aşa mi-e felul, mă lovesc un pic cam mult. Cred că ar trebui să mă încurajez în momentele respective şi să nu mai vorbesc atât de mult, însă lucrez la acest lucru, sunt mai bine decât înainte, acum continuu şi joc fiecare punct. Înainte cedam la un moment dat. O să lucrez la asta în continuare şi cu siguranţă voi fi mai bine în viitor”, a declarat Halep.

Românca ştie unde greşeşte în relaţia cu antrenorul său şi promite că va încerca să se schimbe. „Darren e mereu pozitiv, mă încurajează şi uneori eu domin cu negativismul meu, că aşa ne este felul, să zic, la români. O să încerc să învăţ să fiu mai pozitivă şi cu siguranţă mă va ajuta în momentele importante, ca şi astăzi. Are dreptate când spune că Miami a fost, practic, primul meu turneu din 2017, pentru că mă simt sută la sută sănătoasă, nu am nicio durere”, a mai declarat a cincea jucătoare a lumii.

Australianul Darren Cahill colaborează cu Simona Halep din 2015, după Australian Open, şi a devenit antrenorul cu normă întreagă al româncei din vara aceluiaşi an. De la începutul colaborării cu Cahill, Halep a cucerit cinci trofee şi a ajuns în semifinale la US Open, în 2015, şi sferturi la Wimbledon şi US Open, în 2016. Cea mai bună performanţă este chiar sfertul de finală de la Miami, unde a fost eliminată de Johanna Konta, scor 6-3, 6-7, 2-6.