"Stejăreii", doar locul patru la Europenele de la Bucureşti

Selecţionata Portugaliei a câştigat Campionatul European de rugby Under-20 desfăşurat pe Stadionul Naţional „Arcul de Triumf” din Bucureşti, după ce a învins Spania cu scorul de 12-7 în finala disputată sâmbătă, transmite Agerpres.

România a ratat medaliile de bronz, fiind învinsă cu scorul de 33-5 (12-0) de Rusia în finala mică (locurile 3-4).

Antrenorul României U20, Eugen Apjok, a vorbit despre participarea „Stejăreilor” la această competiţie. „Cred că în primele două meciuri am arătat adevărata noastră valoare, ultimul meci (n.r. - înfrângerea cu Rusia) pentru mine nu este concludent, pentru că am căzut mental după înfrângerea în faţa Portugaliei şi practic am ratat obiectivul de a accede în finală. Jocul nu a funcţionat cum ne-am dorit noi şi aici se vede lipsa competiţiei şi a unor astfel de meciuri ale jucătorilor, meciuri în care trebuie să ia decizii, să joace la o intensitate mult mai mare decât la ce se joacă în campionatul intern. Rămânem cu regretul partidei cu Portugalia unde am făcut un meci bun şi cred că dacă am fi avut puţină şansă şi concentrare mai mare, am fi putut câştiga şi totul s-ar fi schimbat”, a declarat Eugen Apjok.

Belgia a ocupat locul 5, în urma victoriei cu 30-14 în faţa Germaniei (locul 6), iar în partida pentru poziţiile 7-8, Olanda a surclasat Elveţia cu 30-0.