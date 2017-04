Johanna Konta s-a impus la Miami

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea britanică de tenis Johanna Konta, aflată pe locul 11 WTA, a învins-o, sâmbătă seara, pe daneza Caroline Wozniacki, poziţia a 14-a WTA, şi a câştigat turneul Premier Mandatory de la Miami, jucat pe suprafaţă dură şi dotat cu premii de 6.993.450 de dolari.

Konta s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-3, într-o oră şi 36 de minute de joc. Konta a servit cinci aşi, a comis două duble greşeli, iar procentajele de reuşită la serviciu au fost de 66% cu prima minge şi 38% cu cea de-a doua. Britanica a avut 13 mingi de break, dintre care a concretizat şase şi a cedat serviciul de trei ori. A reuşit 33 de „winners” în finală.

În vârstă de 25 de ani, Konta îşi doreşte să urce pe primul loc în clasamentul mondial. „Mi-ar plăcea să fiu cea mai bună jucătoare din lume, dar până atunci mai am mult de muncă. Fiecare are drumul său în carieră. Eu am avut nevoie de mai mult timp şi de mai multă experienţă pentru a ajunge la acest nivel. Joc un tenis inteligent şi echilibrat, cred. A fost doar nevoie de timp”.

În drumul spre finală, Johanna Konta le-a eliminat rând pe rând pe Aliaksandra Sasnovich (120 WTA), Pauline Permentier (57 WTA), Lara Arruabarrena (72 WTA), Simona Halep (5 WTA) şi Venus Williams (12 WTA).

Sportiva din Marea Britanie va primi un cec în valoare de 1.175.505 dolari şi 1.000 de puncte WTA, în timp ce Caroline Wozniacki va fi recompensată cu 573.680 de dolari şi 650 de puncte în ierarhia mondială.

În urma acestui trofeu, al treilea din carieră şi al doilea din acest an, după cel de la Sydney, Konta va urca pe locul 7 în ierarhia mondială publicată astăzi. La sfârşitul anului 2014, britanica ocupa doar locul 150 în lume, în 2015 a ajuns pe 47, pentru ca în 2016 să câştige primul titlu din carieră, la Stanford.

Wim Fissette, secretul din spatele performanţei

Performanţa britanicei vine într-un sezon la începutul căruia ea început să colaboreze cu Wim Fissette, antrenorul care a lucrat în trecut şi cu Simona Halep. Românca a renunţat însă la belgian la finalul lui 2014, an în care, alături de el, a ajuns până în finală, la Roland Garros, acolo unde a fost învinsă de Maria Şarapova, şi până în semifinale, la Wimbledon, unde a cedat în faţa lui Genie Bouchard.

După despărţirea de Halep, belgianul a început să lucreze, din 2015, cu fosta lideră mondială, Victoria Azarenka, ajutând-o pe aceasta să revină după accidentare. În timp ce colabora cu Fissette, jucătoarea din Belarus a reuşit, anul trecut, să facă, în luna martie, „dubla” Indian Wells - Miami. Astfel, se poate spune că, după ce nu a mai lucrat cu Simona Halep, Wim Fissette „a oferit”, în ultimele două sezoane, campioanele din Florida.

În ceea ce o priveşte pe Konta, succesul din această săptămână a venit şi după o victorie obţinută în sferturi chiar în faţa lui Halep.

Konta şi Halep se vor reîntâlni în Fed Cup, în barajul de menţinere / promovare în Grupa Mondială II, în care România va întâlni pe Marea Britanie. Duelul va avea loc la Constanţa pe 22 şi 23 aprilie.