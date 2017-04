Turneu în Anglia câştigat de Magda Lozniceriu

« Alte stiri din categoria Sport

Magda Lozniceriu, cel mai bun produs al badmintonului botoşănean, a revenit în activitate după opt luni de pauză forţată cauzată de o accidentare care tot recidivează. La sfârşitul săptămânii trecute, botoşăneanca s-a impus într-un turneu de seniori organizat în Exeter, Devon Senior Bronze 2017.

„Şi... M-am întors! Dependentă! #Badminton”, a fost mesajul tinerei sportive.

Magda Lozniceriu s-a impus în proba de simplu feminin a turneului după ce a câştigat grupa din care făcea parte, semifinala şi apoi finala întrecerii. „Sunt foarte mulţumită că am revenit, mai resimt dureri la picior, dar e bine”, a declarat sportiva. Aceasta este decisă să se antreneze pentru a reveni pe teren şi a putea participa la Campionatul Naţional din această toamnă. „Încerc să ignor orice durere pentru plăcerea de a juca, oricât de riscant este. Sper să fiu OK să pot să joc la naţionale. Am timp să mă antrenez până în toamnă, dar până atunci voi mai juca vreo câteva turnee aici”, susţine sportiva, care ar dori să ia startul atât în proba de simplu, cât şi în cea de dublu. „Naţionalele vor fi pe final de an şi dacă va fi cineva disponibil voi juca şi dublu şi mixt, dacă nu, nu”, a dezvăluit Magda Lozniceriu.

Carieră sabotată de accidentări

Sportiva botoşăneană a fost chinuită şi în acest sezon de accidentări, care, de altfel, „i-au sabotat” întreaga carieră, una care se anunţa foarte promiţătoare. „După ultima operaţie, cea pentru ruptura de fascie plantară, am încercat să continui. Am câştigat ultimul turneu din 2015, am mai jucat încă trei în 2016, dar durerile au fost mult prea mari. Atunci medicii m-au întrebat dacă se merită să risc să ajung să nu mai pot merge sau mă opresc? Decizia mea a fost să iau o pauză. A fost o decizie grea, chiar dureroasă aş putea zice, pentru că-mi doresc enorm să joc. Sunt conştientă că accidentarea va recidiva, dar acum sunt bine. Mă mai doare piciorul, dar îl ignor şi când nu mai reuşesc apelez la unguente. Încă fac exerciţii zilnic şi dorm cu nişte şosete speciale”, a dezvăluit Magda Lozniceriu.

În topul badmintonului românesc

În ciuda faptului că a fost accidentată bună parte a anului trecut, Magda Lozniceriu a fost plasată pe locul şapte în Top 10 sportive stabilit de Federaţia Română de Badminton. Şi asta datorită performanţelor obţinute în prima parte a anului competiţional 2015. Atunci, Magda Lozniceriu a ocupat locul 3 în proba de simplu a Cupei României, locul 3 la Cupa Sportul Studenţesc atât la simplu, cât şi la dublu, unde a făcut pereche cu Adelina Marin, şi locul 1 la Campionatul Naţional pe echipe cu Ştiinţa Bacău. „Îi sunt recunoscătoare antrenorului meu de la club, Bogdan Milon, care a fost alături de mine indiferent de problemele avute, medicului Lucian Galoşi de la clinica timişoreană Reha, care a avut curajul să mă oprească din cursa mea nebunească de a juca indiferent de circumstanţă, el fiind şi cel care a reuşit să mă readucă pe teren după operaţie şi familiei, care mi-a fost alături necondiţionat şi care încă mai speră să nu mă întorc pe teren de frică să nu mai păţesc ceva”, a conchis Magda Lozniceriu.