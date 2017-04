Victorie scăpată printre degete

« Alte stiri din categoria Sport

Meci dramatic în etapa a III-a a play-out-ului, între FC Voluntari şi Gaz Metan Mediaş. Ilfovenii au marcat pentru 2-1 în minutul 86, dar elevii lui Cristi Pustai au egalat în prelungiri şi s-a terminat 2-2.

Fără victorie în primele două etape din play-out, FC Voluntari a deschis scorul după 28 de minute. Veteranul Cernat i-a pasat lui Mihai Voduţ, care şi-a trecut în cont prima reuşită a sezonului. Buziuc a egalat pentru medieşeni înainte de pauză, ajutat şi de greşeala lui Gavrilaş. A fost al doilea gol în 2017 al atacantului medieşean.

După pauză, Buziuc putea să-şi treacă în cont dubla, dar a ratat singur cu portarul. La cealaltă poartă, cu câteva minute înainte de final, Marinescu a marcat pentru 2-1. Când credeau că vor obţine toate punctele, ilfovenii au fost egalaţi din nou. Lucian Cristea a salvat un punct pentru echipa lui Cristi Pustai.

„Faptul că am reușit să egalăm în ultimele secunde putem spune că suntem fericiți, dar la cum a decurs jocul, era clar că totul se îndrepta către un rezultat de egalitate. A fost un joc mai slab, cu foarte multe greșeli, dar e foarte important că am reușit să revenim de două ori. Asta înseamnă că există unitate, că suntem o echipă și sunt foarte mulțumit că nu am pierdut în play-out. Mai avem 11 meciuri și ne-am propus să terminăm pe primul loc, sper cu 40 de puncte” , a declarat antrenorul medieșenilor”, Cristian Pustai.

De partea cealaltă, jucătorii ilfoveni, care etapa viitoare vor întâlni FC Botoşani, s-au declarat dezamăgiţi de faptul că au scăpat victoria printre degete. „Am controlat meciul în totalitate. Puteam obține victoria dacă eram mai atenți la ultima fază. A fost un nivel bun, un joc de sacrificiu. Suntem supărați pentru că am luat un singur punct. Trebuie să ne mobilizăm în următoarele meciuri. Dacă nu suntem atenți, putem retrograda”, a spus Costin Lazăr la Dolce Sport.

La rândul său, Doru Popadiuc susţine că echipa de pe locul patru din play-out va veni la Botoşani cu un singur scop: trei puncte. „N-am reușit să câștigăm în acest play-out. E foarte frustrant. Trebuie să mergem la Botoșani și să obținem toate cele trei puncte. E o dezamăgire foarte mare. Noi sezonul l-am început cu gânduri de play-off, iar acum ne-am trezit la retrogradare. Au fost multe meciuri pe care le-am pierdut în ultimul minut. A contat și faptul că Dinu Todoran n-a stat pe bancă”, a spus Doru Popadiuc.

După acest rezultat, cele două echipe rămân pe aceleași poziții. Gaz Metan e pe locul 1, cu 25 de puncte, în timp ce FC Voluntari este pe 4, cu 17 puncte, cu patru mai mult decât locurile retrogradabile.