Federer face senzaţie la 35 de ani

« Alte stiri din categoria Sport

Roger Federer a câştigat turneul ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 6.993.450 de dolari, duminică noapte, după ce l-a învins în finală pe marele său rival spaniol Rafael Nadal, cu 6-3, 6-4, transmite Agerpres.

„În ciuda scorului (6-3, 6-4), finala a fost foarte disputată, a fost dificilă, a fost foarte cald. Au fost multe ghemuri foarte strânse la începutul meciului care l-ar fi putut aduce pe Rafa în avantaj. Am avut mult noroc că am câştigat primul set. În setul al doilea, am fost mai bine şi am avut mai puţine posibilităţi. Poate că am jucat mai bine în momentele cheie decât Rafa. Era important pentru mine să dau totul încă o dată, pentru că eram foarte obosit duminică după meciurile grele cu Tomas Berdych (6-2, 3-6, 7-6), din sferturile de finală, şi Nick Kyrgios (7-6, 6-7, 7-6), din semifinale”, a spus Federer.

Federer, care mai cucerise trofeul de la Miami în două rânduri, în 2005 şi 2006, şi-a trecut în palmares, la cei 35 de ani ai săi, al 91-lea titlu şi al treilea din acest an, după Australian Open în ianuarie şi Indian Wells în martie. Graţie acestui succes, Federer a urcat de pe locul şase pe patru în clasamentul ATP, confirmând revenirea de excepţie după un sezon 2016 scurtat de accidentări la genunchi şi spate.

Fostul lider mondial l-a învins pentru a treia oară pe Nadal în acest an, aceasta fiind a patra victorie consecutivă în meciurile directe, o premieră pentru Federer în această rivalitate care datează din 2004. Totuşi, Nadal conduce confortabil în acest duel, cu 23-14.

Federer: „Este o nebunie”

Roger Federer credea că le-a văzut pe toate în cariera sa, dar la 35 de ani, după şase luni de pauză în 2016, el a reuşit un spectaculos debut de sezon cu trei titluri cucerite. „Este o nebunie, nici nu ştiu cum să explic. Nu am mai ajuns în finală la Miami de 11 ani şi acum câştig turneul, ca şi cum ar fi ceva obişnuit. La Indian Wells nu mai câştigasem din 2012 şi am câştigat la fel, ca şi cum ar fi fost ceva obişnuit. Openul Australiei, încercam să-l câştig din 2010 şi l-am câştigat fără nicio problemă. Este o nebunie, nu-mi revin. Aceste victorii cred că demonstrează, o dată în plus, că pauza (de şase luni) a fost foarte importantă şi că am luat cele mai bune decizii cu staff-ul meu în lunile dificile din vara trecută, iar acum a venit răsplata. Este fabulos. Pot să joc cu încredere şi aşa vreau să-mi închei cariera”, a declarat Federer.

Elveţianul renunţă la sezonul pe zgură

Elveţianul intenţionează să ia o pauză de la competiţiile pe zgură până la turneul de la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Şlem din acest an, ce va avea loc în perioada 27 mai - 11 iunie.„Nu mai am 24 de ani, lucrurile s-au schimbat mult şi este probabil să nu mai joc niciun turneu pe zgură înainte de Roland Garros. Am nevoie de odihnă, corpul meu are nevoie să fie protejat, am nevoie de mai mult timp ca să mă pregătesc. Probabil că voi putea fi văzut din nou la Roland Garros. Vreau să rămân sănătos şi să joc cu plăcere. Când sunt într-o bună stare de sănătate şi mă simt bine, pot să fac cel mai bun tenis aşa cum s-a putut vedea în ultimele săptămâni. Dacă nu mă simţeam bine, nu aş fi fost în finală cu Rafa”, a explicat el pentru postul de televiziune ESPN.

Federer a cucerit 18 titluri de Mare Şlem în cariera sa, dintre care Roland Garros-ul în 2009.