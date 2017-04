Laurenţiu Reghecampf, mulţumit de rezerve

« Alte stiri din categoria Sport

Fernando Boldrin a marcat golul victoriei „roş-albaştrilor”, la mai puţin de 60 de secunde după ce a intrat în teren. Laurenţiu Reghecampf a apreciat cel mai mult acest lucru la finalul partidei. „Sunt foarte mulţumit. Am văzut o echipă dornică să joace fotbal, care a avut iniţiativa din primul minut, am fost foarte agresivi, dar la limita regulamentului, ne-am creat ocazii de gol, dar am şi ratat foarte mult. Sunt mulţumit de cele trei puncte, dar şi de faptul că jucătorii care au intrat în teren pe parcurs, după foarte mult timp au adus ceva în plus, pentru că, până acum, nu se întâmpla asta. Până acum am suferit la acest capitol, dar Harlem fiind jucătorul care a intrat în multe meciuri, a jucat bine şi chiar a şi marcat”, a spus Reghecampf.

Tehnicianul vicecampioanei a explicat, mai apoi, şi titularizarea lui Pleaşcă, în flancul drept. „Nu am riscat nimic cu Marian Pleaşcă, deoarece el este un jucător experimentat în Liga I. Aveam nevoie de un fotbalist bun, care să facă banda în faţa lui Filip, iar el nu se precipită când e sub presiune”, a mai spus Reghecampf.