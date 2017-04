FC Botoşani nu are decât varianta victoriei

« Alte stiri din categoria Sport

Victoria este cuvântul de ordine în tabăra FC Botoşani astăzi pe „Municipal” în confruntarea cu FC Voluntari.

După victoria obţinută vinerea trecută cu ASA Târgu Mureş, jucătorii botoşăneni sunt decişi să facă un meci mare pentru a face un pas important spre realizarea primului obiectiv din această a doua parte a campionatului, respectiv salvarea de la retrogradare. „Cred că va fi un meci dificil, pentru că sunt la trei puncte în spatele nostru şi sunt ameninţaţi cu retrogradarea, pentru că s-au apropiat echipele din spate. Nu au reuşit nicio victorie în acest play-out şi consider că prin această schimbare de antrenor vor să fie un nou moment zero, să construiască ceva de aici”, a declarat Andrei Burcă, fundaşul central al FC Botoşani.

Conştient că gruparea locală va avea parte de un meci infernal, astăzi, pe „Municipal”, s-a arătat şi Gabriel Vaşvari.

Căpitanul echipei, Gabriel Vaşvari, a spus că în ciuda faptului că Voluntariul are în componenţă jucători valoroşi, cu mare experienţă competiţională la nivelul Ligii I, FC Botoşani are puterea de a obţine astăzi victoria. „Voluntariul este o echipă care poate să bată pe oricine, dar la fel de bine poate să piardă cu oricine. O echipă care are în componență jucători cu mare experiență, jucători care au câștigat campionatul la noi în țară, iar dacă îi lăsăm să joace, ne vor pune probleme. Noi încercăm să ne facem jocul nostru, dacă vom reuși sunt convins că vom ieşi învingători”, a declarat Gabriel Vaşvari.

