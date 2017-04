Kimiko Date revine pe teren la 46 de ani

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea japoneză de tenis Kimiko Date este aproape de a reveni din nou în circuitul profesionist (WTA), la 46 de ani, deşi puţin ar fi pariat pe acest lucru anul trecut, când s-a accidentat, relatează Agerpres.

„Tocmai pentru că toată lumea gândea că voi renunţa am avut dorinţa de a răspunde provocării”, a declarat sportiva, care vine după două operaţii suferite la genunchi, în urma accidentării sale în 2016, la Australian Open. „Dacă e o încăpăţânare? În orice caz, ador tenisul, provocările şi competiţia”, a mărturisit nipona.

Cu un corp atletic, japoneza de 1,63 metri, care are în palmares opt titluri WTA, reaminteşte că la începutul carierei sale tenisul era făcut din mingi lobate, din tuşe şi lovituri liftate, departe de demonstraţiile de forţă de azi. „Jucătoarele asiatice, inclusiv eu, nu sunt în mod normal mari şi puternice. Dar sunt convinsă că putem găsi lucruri pentru a putea rivaliza cu tenisul în forţă. Mai am una sau două arme de rezervă, iau mingea repede şi schimb ritmul... pentru asta am ajuns aici, la vârsta mea”, a mai spus Kimiko Date.

Jucătoarea, care a profitat de acest an departe de circuitul WTA pentru a-şi deschide o brutărie la Tokyo, unde apariţiile sale regulate încântă clienţii, şi-a programat revenirea în competiţie pentru luna mai, la un mic turneu la Gifu, în centrul Japoniei.

„Am avut o primă parte a carierei în anii ’90”, a amintit Kimiko Date, care a jucat semifinale la Wimbledon în 1996, înainte de a se retrage din tenis pentru o perioadă de 12 ani. „Apoi am revenit pentru a doua mea carieră”, cu un titlu câştigat în 2009, la Seul, la 39 de ani, devenind a doua cea mai vârstnică jucătoare care cucereşte un titlu WTA, după americanca Billie Jean King. Acum, „e ca şi cum ar fi o a treia carieră, dar nu va fi uşor, după un an de pauză”, a recunoscut Kimiko Date, care a mărturisit că în fiecare zi resimte dureri şi trebuie să fie atentă pentru a nu forţa limitele prea tare şi pentru a-şi păstra controlul emoţiilor.