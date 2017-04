Grozavu, nemulţumit de joc

« Alte stiri din categoria Sport

Scorul înregistrat pe tabela de marcaj a fost singurul lucru care l-a mulţumit pe antrenorul Leo Grozavu, care a taxat jocul slab al elevilor săi. „Am început mai anevoios, apoi am marcat. N-am avut cea mai strălucită prestație, dar e bine că am reușit să marcăm. Vreau să fiu obiectiv. Toată lumea judecă după rezultat. Eu vreau să judec evoluția în ansamblu. Nu pot spune că am avut o evoluție extraordinară. Au fost momente în care am pierdut jocurile, dar am jucat mult mai bine decât astăzi (n.r. - ieri). Acesta e paradoxul fotbalului, poți să joci și mai puțin bine și să câștigi, chiar categoric, cum a făcut-o noi astăzi (n.r. - ieri), dar se mai întâmplă și să pierzi, când joci foarte bine”, a declarat Leo Grozavu, la finalul meciului.

Antrenorul susţine că incidentul cu Golofca e de domeniul trecutului. „Vorbim în fiecare zi. Deja, cred că e de domeniul trecutului ceea ce s-a întâmplat. Se antrenează foarte bine, de asta și joacă. Nu duc o vendetă personală cu niciunul dintre jucători. Pot să suport foarte multe atunci când joacă bine. Când joacă bine, pot să-mi facă orice. Nu încerc să-mi rezolv problemele personale prin echipă”, a conchis Leo Grozavu.