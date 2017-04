Contra, mulţumit de jocul cu CFR Cluj

« Alte stiri din categoria Sport

Dinamo a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-0 (2-0), miercuri seara, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă din etapa a IV-a a play-off-ului Ligii I. Jucătorii antrenaţi de Cosmin Contra au obținut victoria prin golurile marcate de slovacul Adam Nemec (minutul 21) și de Rivaldinho (minutul 43), fiul fostului mare fotbalist brazilian Rivaldo. Pentru Rivaldinho a fost primul gol în tricoul lui Dinamo.

„A venit victoria împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din campionat. Am făcut cel mai bun meci de când sunt eu antrenor aici. Am hotărât să jucăm cu două vârfuri. Am făcut 2-0 repede şi când a trebuit să suferim, am suferit”, a spus Contra, în cadrul emisiunii Digi Sport Special.

Adam Nemec a aflat în ziua meciului că unchiul său a decedat, dar a fost cel care i-a cerut antrenorului să joace. „Am văzut acel spirit pe care vreau să îl văd mereu. Lui Nemec am putut să îi dau un sfat bun, cel mai mare omagiu pe care îl putea face unchiului său era să marcheze un gol. Suntem alături de el, a terminat meciul în lacrimi. Şi el şi Rivaldinho au muncit enorm. Veneam după o serie de meciuri din trei în trei zile, 120 de minute în Cupă şi eşecul cu FCSB. Am gestionat bine situaţia.

Dan Nistor trebuie să îmi arate că greşesc în privinţa lui. A intrat bine, a luptat şi acesta este Dan Nistor pe care îl ştiu. Îmi place să văd atitudinea jucătorilor, chiar dacă se mai greşesc pase. Le-am zis să uite de titlu. Avem nevoie să încercăm să câştigăm cât mai multe meciuri”, a mai spus Contra.

Acesta a fost primul succes din play-off pentru Dinamo, după ce în primele trei etape, gruparea „alb-roşie” înregistrase două remize albe şi o înfrângere.