Luptă relansată în play-out

Victoria cu 3-0 (1-0) obţinută pe „Municipal” de FC Botoşani contra FC Voluntari coroborată cu victoria CSM Poli Iaşi la Mediaş, pe terenul Gazului, cu 2-0, a relansat lupta pentru primul loc al play-out-ului.

Astfel derby-ul pentru supremaţia Moldovei care va avea loc mâine, în Copou, între CSM Poli Iaşi şi FC Botoşani a luat o încărcătură aparte având în vedere că echipa care va reuşi să câştige acest joc va lua prima opţiune şi la câştigarea play-out-ului. „Noi am câştigat la Iaşi, ei au câştigat la noi. Acel meci a fost desfăşurat în condiţii speciale, noi am rămas în primele 20 de minute cu doi jucători în minus. Din acel moment, soarta rezultatului final era aproape stabilită. Mai mult ca sigur, pentru noi e greu, iar pentru ei va fi foarte greu. Un joc la care nu se ştie dinainte câştigătoarea. Va fi un meci deschis oricărui rezultat. Sperăm să ne refacem până la jocul de sâmbătă, să avem inspiraţia de a trimite cei mai buni jucători, cei mai proaspeţi jucători. Să avem o prestaţie care să ne mulţumească la final cu un rezultat”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul principal al FC Botoşani.

Tehnicianul mizează pe revirimentul elevilor săi, FC-ul reuşind să câştige şapte din ultimele nouă puncte puse în joc în acest play-out.

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a declarat că are aşteptări mari de la derby-ul Moldovei. „Chiar dacă jocul nu a convins am arătat cu Voluntariul că suntem o echipă care ştie ce vrea. Am fost pragmatici şi am reuşit să forţăm când a fost nevoie. Mi-aş dori ca şi jocul de la Iaşi să se desfăşare după acelaşi tipar. Să dăm noi primul şut pe poartă în minutul 25 şi să câştigăm chiar şi cu 1-0”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Partida CSM Poli Iaşi - FC Botoşani, meci contând pentru etapa a V-a a play-out-ului Ligii I va avea loc sâmbătă de la ora 20:30, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.