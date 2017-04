Handbalistele CSM Bucureşti cred că aur rezolvat calificarea în Final4

« Alte stiri din categoria Sport

Handbalista formaţiei CSM Bucureşti, Aurelia Brădeanu, a declarat, după ce împreună cu colegele a învins Ferencvaros, scor 30-25, că se poate spune că echipa sa este cu un pas în Final4, însă e conştientă că meciul retur va fi unul foarte greu.

„Putem spune că suntem cu un pas în Final4, dar nu suntem deocamdată convinşi de acest lucru pentru că ştim că o să ne aştepte un meci foarte greu la Budapesta”, a declarat Brădeanu la postul Digi Sport. Handbalista a afirmat că suporterii formaţiei Ferencvaros sunt foarte gălăgioşi, însă a menţionat că CSM Bucureşti a reuşit anul trecut să câştige trofeul Ligii Campionilor chiar la Budapesta. „Nu ne gândim la diferenţa de goluri, sportul este diferit faţă de cum a fost şi în handbal se poate întâmpla orice. Nu ne vom gândi că am câştigat la cinci goluri. Într-adevăr, suntem mai uşurate, dar suntem cu gândul că va fi foarte greu acolo. Ferencvaros are un public numeros, sunt gălăgioşi, dar suntem obişnuite să jucăm cu sala plină. Anul trecut am câştigat Liga Campionilor la Budapesta, unde majoritatea spectatorilor erau de acolo şi am putut să facem faţă”, a adăugat ea.

CSM Bucureşti a învins echipa maghiară Ferecvaros TC-Rail Cargo Hungaria Budapesta cu scorul de 30-25 (17-15), în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin.

Returul se va juca pe 15 aprilie, la Budapesta.