Învinşi de fotbalul pragmatic

FC Botoşani a cedat la limită, scor 2-1, derby-ul Moldovei susţinut, sâmbătă seara, cu CSM Poli Iaşi, pierzând astfel şansa de a trece peste rivalii din Copou în clasament.

După două victorii consecutive, obţinute pe „Municipal”, cu ASA Târgu Mureş şi FC Voluntari, şi fără gol primit în ultimele trei partide, FC Botoşani a început practic derby-ul din Copou de la scorul de 1-0. În minutul 4, Cătălin Ştefănescu a profitat de o greşeală a fundaşului Andrei Burcă şi a marcat cu un şut plasat cu exteriorul din marginea careului, execuţia sa nelăsându-i nicio speranţă lui Alberto Cobrea. În minutul 18, Alexandru Ţigănaşu a încercat să-l surprindă pe Cobrea cu un lob, dar mingea a trecut peste poartă. Două minute mai târziu, Cătălin Golofca a şutat de la 18 metri, dar Branko Grahovac a respins în corner. La faza următoare, Andrei Burcă a avut şansa golului, dar a reluat pe lângă poartă din interiorul careului. În minutul 26, ieşenii au reuşit să-şi dubleze avantajul pe tabela de marcaj, centrarea perfectă din corner a lui Andrei Cristea fiind reluată cu capul în plasă de Gabriel Bosoi.

Cu un avantaj de două goluri, ieşenii au cedat iniţiativa, reuşind cu multă uşurinţă să contracareze jocul botoşănenilor. Deşi au avut posesia, jucătorii grupării locale nu au fost în stare să le pună vreo problemă ieşenilor, astfel că la pauză s-a intrat cu 2-0. De la cabine botoşănenii au ieşit decişi să salveze măcar un punct. Astfel, în minutul 57, Cătălin Golofca preia pe piept şi înscrie cu un şut la colţul scurt, reducând din diferenţă şi aprinzând din nou speranţele în tabăra formaţiei locale. Acelaşi Golofca a avut, în minutul 89, şansa egalării, dar Grahovac a scos incredibil lovitura de cap a atacantului botoşănean. După numai câteva secunde, Golofca a şutat, mingea a fost deviată, a lovit bara şi a ajuns în braţele portarului ieşean, partida încheindu-se astfel cu victoria ieşenilor.

La final, cel mai bun jucător al FC Botoşani, Cătălin Golofca, a declarat că ar fi preferat să nu înscrie şi echipa să obţină un punct. „Mai puţin important este că am marcat eu. Din păcate am pierdut. În prima repriză au fost mai buni, dar în repriza secundă i-am dominat. Am avut două ratări mari pe final. Un egal era echitabil. Cu puţin noroc am fi putut chiar câştiga”, a declarat Cătălin Golofca.

În acest moment, Golofca are şapte goluri în actualul sezon al Ligii I, patru fiind marcate în 2017.

Pentru FC Botoşani urmează vineri, de la ora 20:30, confruntarea de pe „Municipal” cu Concordia Chiajna.