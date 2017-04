Nicu Vlad laudă performanţele halterofililor

« Alte stiri din categoria Sport

Nicu Vlad, preşedintele Federaţiei Române de Haltere (FRH), a declarat, ieri, că rezultatele sportivilor la Campionatele Europene sunt foarte bune, precizând că 17 medalii reprezintă un record absolut pentru delegaţia României, transmite Agerpres. „Este un rezultat extraordinar, 17 medalii la Europenele de haltere este un record absolut pentru România. Cele mai multe luasem 15, anul trecut, iar anterior erau 13, câştigate înainte de Revoluţie. La Split a fost o competiţie la care am evoluat strălucit, sunt şase medalii de aur. La probe olimpice am luat şapte medalii şi sunt foarte mulţumit. Măcar să avem tot timpul rezultate ca acestea. Este ceva fantastic să avem şapte medalii la probe olimpice. Noi ne gândeam la patru-cinci, dar aşa a fost competiţia, şi am luat şapte. Fiecare concurs are surprizele lui. Dintre cele neplăcute pentru mine este faptul că mă aşteptam să ia medalie Aanei şi chiar Croitoru, dar n-au luat. În schimb, am avut surprize plăcute de exemplu cu Dumitru Captari, la care sincer nu mă aşteptam să câştige. Alte surprize au fost medaliile luate de Bianca Molie, de Loredana Toma... Noi ne dorim înaintea competiţiilor să câştige medalii, dar la final aurul este un mare bonus”, a spus Nicu Vlad.

Preşedintele a menţionat că înaintea acestor Campionate Europene s-a confruntat cu mai multe probleme, însă în final acestea au fost depăşite: „Sportivii şi-au dat tot interesul la această ediţie, chiar dacă am întâmpinat tot felul de probleme. Banii de la buget au venit foarte târziu, ne-am confruntat cu absenţa banilor pentru indemnizaţiile sportivilor, dar le-am dus la capăt. Am avut probleme şi cu accidentările... Deci am avut şi necazuri, dar război fără răniţi nu există. Dar până la urmă fiecare şi-a văzut de treaba lui şi au reuşit”.

Sportivii medaliaţi vor fi recompensaţi financiar conform legii în perioada următoare, a afirmat oficialul FRH. „Sunt convins că în următoarea perioadă se va rezolva şi cu premierea medaliaţilor. Este o recompensă binemeritată, normal”, a spus el.

România a încheiat, vineri, participarea la Campionatele Europene de haltere de la Split (Croaţia) cu un total de 17 medalii, dintre care şase de aur, patru de argint şi şapte de bronz.

Performera delegaţiei a fost botoşăneanca Loredana Toma, care a luat trei medalii de aur la categoria 63 de kilograme (smuls, aruncat, total). O botoşăneancă medaliată a fost Bianca Molie, care a câştigat bronzul la total, în limitele categoriei 58 de kilograme. Celelalte medalii de la feminin au fost aduse de Monica Csengeri, un aur (smuls) şi două de argint (aruncat, total) şi Elena Andrieş, două de bronz (smuls, total), ambele la categoria 48 de kilograme.

În concursul masculin, Ilie Constantin Ciotoiu a cucerit două medalii de bronz, la aruncat şi total, în limitele categoriei 56 de kilograme. La categoriei 77 de kilograme, Dumitru Captari a obţinut două medalii de aur (aruncat, total) şi una de argint (smuls), iar Răzvan Martin una de argint (total) şi două de bronz (smuls, aruncat).