Salariu mărit pentru Harlem Gnohere

Harlem Gnohere a fost decisiv în victoria FCSB la Severin, cu Craiova, scor 1-0, marcând singurul gol al meciului. Gigi Becali a afirmat imediat după duelul cu oltenii că atacantul francez e mai valoros decât căpitanul Denis Alibec.

A doua zi, patronul „roş-albaştrilor” a găsit soluţia prin care să îl facă fericit pe vârful de 29 de ani: îi măreşte salariul. „Am spus şi eu aşa, m-am gândit că aude familia lui şi îi spune, să se simtă bine. Are valoare, mi-e milă de el, îmi pare rău de el. Ce mângâiere să-i dau, cu ce să-l consolez? O să-i dau bani în plus, nu ştiu... El are valoare şi e tot timpul rezervă! Nu e corect, nu e drept!”, a spus Becali.

15.000 de euro este salariul lunar actual al „Bizonului”, acesta având la venirea la FCSB şi o primă de instalare de 50.000 de euro. 250.000 de euro a plătit Becali pentru aducerea lui Gnohere de la Dinamo.

Reuşita de la Severin a fost a treia pentru Gnohere, din postura fotbalistului care vine de pe banca de rezerve. În plus, „Bizonul” demonstrează că este eficace, pentru că are o medie de un gol marcat la 90 de minute în tricoul FCSB, cea mai bună din Liga I. „Părerea mea e ca Gnohere e mai bun decât Alibec, dar nu mă bag eu să fac echipa. Alibec e bun, dar Bizonul e super cel mai bun. E mai puternic, e mai eficient. Nu se poate juca cu amândoi. Alibec nu face faza defensivă deloc”, a conchis Becali.