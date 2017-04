Şfaiţer nu renunţă la primul loc din play-out

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, le-a cerut jucătorilor lui Leo Grozavu să treacă peste eşecul din Copou, cu CSM Poli Iaşi, scor 2-1, şi să facă totul pentru a obţine cele trei puncte puse în joc în Vinerea Paştelui, cu Concordia Chiajna.

Oficialul botoşănean crede că lupta pentru primul loc al play-out-ului nu este pierdută. „Totul se va juca până în ultima etapă. Echipa care va greşi cel mai puţin va avea cel mai mult de câştigat. Acum Iaşiul e pe val însă mai sunt destul de multe etape şi se poate întâmpla orice. În meciul de sâmbătă, Iaşiul nu ne-a fost cu nimic superioară. Am plătit tribut jocului slab din prima repriză şi nu am avut noroc în repriza a doua. Cred că dacă am fi avut puţină şansă am fi venit cu un punct din Copou. Nu-i nimic, este şi returul! Acum nu trebuie decât să ne gândim la meciul cu Chiajna. Dacă vrem să avem cu toţii sărbători liniştite, trebuie să câştigăm acest meci”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Partida FC Botoşani - Concordia Chiajna, meci contând pentru etapa a VI-a a play-out-ului Ligii I va avea loc vineri, de la ora 20:00 pe stadionul „Municipal”, meciul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.